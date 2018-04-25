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Иностранцы резко сократили кредитование России

За последнюю декаду прошлого года отток капитала из России составил более $8 млрд. Эти данные опубликовал "центробанк центробанков" - Банк международных расчетов.

Банк международных расчетов ("центробанк центробанков") опубликовал последние данные о кредитовании иностранными инвесторами экономики России в последней декаде 2017 года. Оказалось, что после небольшого роста инвестиций еще летом-осенью прошлого года - продолжилось затяжное падение вложений западного капитала. Предыдущий рост инвестиций был отмечен до "войны России против Украины и вмешательства в дела соседнего государства", по данным европейской прессы и по убеждению европейских правительств. Наибольшие вложение капиталов в российскую промышленность и сельское хозяйство наблюдалось с мая 2012-го по апрель 2013 года. Однако за этим последовали 45 месяцев спада.

Иностранцы резко сократили кредитование России


Причем, отмечают эксперты, в это время лишь декларировались очередные ограничительные меры со стороны правительства США. Сильнее всего кредитование России сократили Франция и Великобритания. В результате, долговые обязательства России сократились на $8 млрд за квартал. Так произошло падение кредитование иностранными банками российских резидентов и отток депозитов привлеченных от нерезидентов. Современное положение, считают эксперты финансового рынка значительно усложнилось после "проведенной российскими спецслужбами операции по устранению Скрипаля" в Лондоне, по убеждению правительства Великобритании и всего Западного сообщества. Тем более, что сейчас развернуты "вторичные американские санкции" против компаний - российских партнеров из санкционного списка.
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dzen / Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 08:37
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