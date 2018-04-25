Ученые были заинтригованы необычным свечением дольмена в Краснодарском крае

Каменные сооружения древних времен часто считают наследием внеземной цивилизации, потому что рядом с ними происходит много аномальных явлений. Жители Кавказа тоже сохранили 3000 объектов, окутанных легендами, но большинство из них находится в этом уголке страны. Журналисты решили выяснить, почему дольмен внезапно стал излучать сильное сияние, после чего сделали много снимков.Это чудо в форме корыта имеет 30 тонн веса и высечено в кварцевом песчанике, накрытом плитой. Все углубления древнего артефакта показывали расположение звезд, но людям не удалось пролить свет на его тайну. Многие эксперты считают, что это могли быть орбы, которые является энергетическими существами из параллельного мира и неоднократно были замечены в Адыгее.