Компания Rolls-Royce представила особые версии Wraith и Dawn

Автомобили Rolls-Royce Wraith и Dawn в спецсерии Black Badge имеют статуэтку, изготовленную путём наложения около трёхсот слоев углеволокна высшего качества. Этот материал применяют в изготовлении космических аппаратов и самолётов. Статуэтка установлена на титановом подиуме, на котором есть надпись BLACK BADGE ADAMAS.Автомобили серии Black Badge впервые предлагаются с двухцветной окраской кузова. В салоне установлены стильные хронометры, их украсили чёрными бриллиантами. В потолке купе Wraith Adamas встроено 1 340 световых элементов, они изображены в виде кристаллической решётки алмазов. Отмечается, что салон и «звёздное небо» доступны в любом цвете. О стоимость автомобилей из особой серии пока ничего не сообщается.