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Компания Rolls-Royce представила особые версии Wraith и Dawn

Компания Rolls-Royce планирует вывести на рынок 30 кабриолетов Dawn и 40 купе Wraith в эксклюзивной версии Black Badge Adamas. Автомобили получили расцветку кузова в двух цветах в тёмных тонах, а также обзавелись изысканными элементами ручной работы.

Компания Rolls-Royce представила особые версии Wraith и Dawn


Автомобили Rolls-Royce Wraith и Dawn в спецсерии Black Badge имеют статуэтку, изготовленную путём наложения около трёхсот слоев углеволокна высшего качества. Этот материал применяют в изготовлении космических аппаратов и самолётов. Статуэтка установлена на титановом подиуме, на котором есть надпись BLACK BADGE ADAMAS.

Автомобили серии Black Badge впервые предлагаются с двухцветной окраской кузова. В салоне установлены стильные хронометры, их украсили чёрными бриллиантами. В потолке купе Wraith Adamas встроено 1 340 световых элементов, они изображены в виде кристаллической решётки алмазов. Отмечается, что салон и «звёздное небо» доступны в любом цвете. О стоимость автомобилей из особой серии пока ничего не сообщается.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 09:07
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