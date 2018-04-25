Жители Парагвая запечатлели на видео появление чудовища из народных преданий

Помберо является местным троллем, который любит похищать женщин, но раньше упоминания о нем встречались только в сказаниях местных народов. В этот день мать с ребенком сидели за столом во дворе дома, но внезапно собаки стали громко лаять на деревья, за которыми скрывалось это существо. Затем за спиной малыша возникло движение, и показалась конечность, напоминающая щупальце или хобот слона.Через несколько секунд в кадре появляется голова вместе с частью туловища монстра, неизвестного науке. Он не был похож на орангутана, потому что эти животные предпочитают держаться подальше от людей и находятся на грани исчезновения. Пользователи не смогли дать логическое объяснение таким событиям, и даже скептики предпочли удержаться от своих комментариев.