АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Российские места силы: Духи природы помогают людям на Урале, а гора Светелка возле Тольятти исполняет желания
EUR 75.21 USD 61.66
Курс валют на 25.04.2018

Жители Парагвая запечатлели на видео появление чудовища из народных преданий

В сетях появилось видео, опубликованное жителями Парагвая. Им удалось запечатлеть на видео появление чудовища из народных преданий, имеющим густую и темную шерсть.

Жители Парагвая запечатлели на видео появление чудовища из народных преданий


Помберо является местным троллем, который любит похищать женщин, но раньше упоминания о нем встречались только в сказаниях местных народов. В этот день мать с ребенком сидели за столом во дворе дома, но внезапно собаки стали громко лаять на деревья, за которыми скрывалось это существо. Затем за спиной малыша возникло движение, и показалась конечность, напоминающая щупальце или хобот слона.



Через несколько секунд в кадре появляется голова вместе с частью туловища монстра, неизвестного науке. Он не был похож на орангутана, потому что эти животные предпочитают держаться подальше от людей и находятся на грани исчезновения. Пользователи не смогли дать логическое объяснение таким событиям, и даже скептики предпочли удержаться от своих комментариев.
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:53
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова поблагодарила Волгоград за «кайф»
Ученые были заинтригованы необычным свечением
Жителям Украины не станут запрещать посещать
Экс-участник «Дома-2» Вальтер Соломенцев
Жители Лос-Анджелеса рассказали о минусах жизни
Развалины замка Франкенштейна помнят о сражении
Всплыли фото из коттеджа Евгении Феофилактовой,
Медики предупреждают, что часто мыться вредно
Экс-участницу «Дом-2» Валерию Фрост назначили
Иван Барзиков выставил напоказ свой голый зад
Компания Rolls-Royce представила особые версии
Дочь миллионера поразилась бедностью людей, чем
Анастасия Костенко заявила, что в ней проснулась
Российские места силы: Духи природы помогают
Жители Парагвая запечатлели на видео появление
Пользователи почты Gmail получают спам от самих
Ученые: В основе жизни на Земле лежит цианид и
Гусев и Романец ищут семейную пару для
Иностранцы резко сократили кредитование России
Фанаты «Дом-2» переживают, что Юля Ефременкова
50-летнюю Стриженову, ставшую бабушкой, посетила
Geely презентовала концепт внедорожника Concept
Константин Хабенский поделился воспоминаниями о
Кадыров: Если Трамп или Меркель приедут в Чечню,
Ученые признали контакт землян с инопланетянами
В Москве девушка скончалась во время операции по
Facebook впервые поделилась внутренними
Экс-участница «Дома-2» Либерж Кпадону показала
Архивные фотоснимки Альбины Джанабаевой
Ольгу Бузову и Филиппа Киркорова обвинили в
Просмотреть все новости