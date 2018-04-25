Экс-участница «Дома-2» Либерж Кпадону показала смешной ролик о женщинах-истеричках

Несмотря на то, что девушка уже не является участницей прославленной телестройки, за ее личной жизнью продолжают по-прежнему активно наблюдать многочисленные зрители. Каждый день Либерж публикует у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новые фотографии и видеозаписи, некоторые из которых вызывают у фолловеров просто-таки восторг.
Несколько часов назад Кпадону выложила в личном микроблоге ролик, на котором запечатлена маленькая девочка.
«Смотреть до конца!!! #моиподписчикисамыелучшиевмире», - подписала ролик экс-звезда «Дома-2».
На кадрах видео малышка в розовой пижаме решила поразмышлять, что же или точнее кто же на самом деле является источником всех человеческих проблем. В конце девочка с возмущенным лицом заявляет, что ей удалось разобраться в этом и называет именно женщин-истеричек виновницами различных трудностей.
Нужно сказать, что ролик очень понравился большому количеству подписчиков Либерж, ведь за считанные часы видео уже посмотрело почти 40 тысяч людей.
«Какая малышка..не могу насмотреться на нее! Женщины-истерички..аа..убила», «А я всегда говорю что все проблемы из-за мужиков!!! Но вот женщины истерички это прям в точку!!», «Без женщин-истеричек – никуда», «Господи, какое чудо маленькое! А ведь правильно говорит все! Такая малышка, а уже понимает все!», «Пересматривала 1000 раз! Чудо, а не ребенок!!», - пишут комментаторы под видеозаписью.