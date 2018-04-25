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Экс-участница «Дома-2» Либерж Кпадону показала смешной ролик о женщинах-истеричках

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Либерж Кпадону порадовала подписчиков забавным видеороликом.

Несмотря на то, что девушка уже не является участницей прославленной телестройки, за ее личной жизнью продолжают по-прежнему активно наблюдать многочисленные зрители. Каждый день Либерж публикует у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новые фотографии и видеозаписи, некоторые из которых вызывают у фолловеров просто-таки восторг.

Экс-участница «Дома-2» Либерж Кпадону показала смешной ролик о женщинах-истеричках

Несколько часов назад Кпадону выложила в личном микроблоге ролик, на котором запечатлена маленькая девочка.

«Смотреть до конца!!! #моиподписчикисамыелучшиевмире», - подписала ролик экс-звезда «Дома-2».

На кадрах видео малышка в розовой пижаме решила поразмышлять, что же или точнее кто же на самом деле является источником всех человеческих проблем. В конце девочка с возмущенным лицом заявляет, что ей удалось разобраться в этом и называет именно женщин-истеричек виновницами различных трудностей.

Нужно сказать, что ролик очень понравился большому количеству подписчиков Либерж, ведь за считанные часы видео уже посмотрело почти 40 тысяч людей.

Экс-участница «Дома-2» Либерж Кпадону показала смешной ролик о женщинах-истеричках

«Какая малышка..не могу насмотреться на нее! Женщины-истерички..аа..убила», «А я всегда говорю что все проблемы из-за мужиков!!! Но вот женщины истерички это прям в точку!!», «Без женщин-истеричек – никуда», «Господи, какое чудо маленькое! А ведь правильно говорит все! Такая малышка, а уже понимает все!», «Пересматривала 1000 раз! Чудо, а не ребенок!!», - пишут комментаторы под видеозаписью.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 07:13
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