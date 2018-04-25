NASA в новом видео показало вращение астероидов в космосе
NASA опубликовало новое видео, сделанное после изучения материалов, присланных телескопом WISE. На нем показано вращение астероидов в космосе, когда они движутся на просторах Солнечной системы.
Аппарат работает с 2014 года и уже сумел запечатлеть уникальные кадры полета объектов, когда они проносятся в космическом пространстве. Ученые сохранили полученную информацию, а дальше после анализа увидели, что на ней есть сведения о 29000 астероидах.
Потом они решили создать сюжет, где можно увидеть все действия этих космических странников. Пользователи сетей могут полюбоваться необычным зрелищем, а запуск устройства поможет выяснить, как они могут становиться угрозой для Земли.