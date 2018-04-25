Мощное землетрясение может разрушить Рим 11 мая – Ученые

Автор множества теорий, связанных с геологией и астрономией, уже запомнился людям благодаря таким расчетам, вызвавшим природные катастрофы в стране, во время его жизни. Многие специалисты считали своего коллегу шарлатаном, но исполнившиеся прогнозы до сих пор заставляют итальянцев переживать за свое будущее.В его документах сохранились сообщения о майских событиях, которые уже вызывали панику в 2011 г. Тогда столица опустела, и люди предпочли переждать возможную опасность в другом месте. Сейчас ситуация повторяется, так что перед грядущей датой римляне тоже покинут город.