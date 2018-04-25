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Мощное землетрясение может разрушить Рим 11 мая – Ученые

В прошлом веке ученому Рафаэлю Бенданди удалось выяснить, что между Меркурием и Солнцем расположилась планета, скрытая от людских глаз. Он предсказал, что Фаэнцы вызовет мощное землетрясение, которое разрушит Рим 11 мая.

Автор множества теорий, связанных с геологией и астрономией, уже запомнился людям благодаря таким расчетам, вызвавшим природные катастрофы в стране, во время его жизни. Многие специалисты считали своего коллегу шарлатаном, но исполнившиеся прогнозы до сих пор заставляют итальянцев переживать за свое будущее.

Мощное землетрясение может разрушить Рим 11 мая – Ученые


В его документах сохранились сообщения о майских событиях, которые уже вызывали панику в 2011 г. Тогда столица опустела, и люди предпочли переждать возможную опасность в другом месте. Сейчас ситуация повторяется, так что перед грядущей датой римляне тоже покинут город.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:00
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