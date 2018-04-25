Ольгу Бузову и Филиппа Киркорова обвинили в пошлости и вульгарности

Днем ранее известнейшая теледива и восходящая исполнительница побывала в Сочи, где она в очередной раз сыграла в популярном комедийном спектакле «Мужчина нарасхват». Как оказалось, в то самое время в городе курортов находился и поп-король отечественной эстрады Филипп.Ни для кого не является секретом, что в последнее время Киркоров очень много уделяет внимания поющей телеведущей. Многочисленные поклонники Бузовой даже начали подозревать, что артист на самом деле просто-таки хочет воспользоваться востребованностью Ольги у современной молодежи.Сейчас имена двух знаменитостей все чаще начали появляться вместе в различных новостных хрониках. Только вот в последнее время они приобретают скандальную окраску.К примеру, не так давно, на гала-ужине премии «Муз -ТВ» Киркоров поднял Бузову на руки в то время, когда та исполняла одну из своих музыкальных композиций «Она не боится». А на днях Ольга опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм совместные с Филиппом трапезы из ресторана в Сочи.На кадрах самого обсуждаемого сториса начинающей певицы, поп-король кормит ее горячими сосисками. Почему именно этот момент решила заснять Бузова до сих пор не понятно, но видеоролик буквально взорвал Сеть. Вероятно, что Ольга гордилась тем, что САМ Киркоров кормит ее с рук.Правда весь этот процесс выглядел, мягко говоря, очень пошло и вульгарно. Большое количество фолловеров, конечно же, что не могли не обратить внимания на данный ролик. Буквально каждый пользователь принялся в один голос заявлять, что именно Бузова так дурно повлияла и продолжает влиять на Киркорова.