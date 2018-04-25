АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мансийский йети стал виновником гибели группы Дятлова
EUR 75.21 USD 61.66
Курс валют на 25.04.2018

Ольгу Бузову и Филиппа Киркорова обвинили в пошлости и вульгарности

Одно из самых пикантных видеороликов в сторис прославленной телеведущей и певицы Ольги Бузовой по-прежнему не дает покоя многочисленным пользователям Сети.

Днем ранее известнейшая теледива и восходящая исполнительница побывала в Сочи, где она в очередной раз сыграла в популярном комедийном спектакле «Мужчина нарасхват». Как оказалось, в то самое время в городе курортов находился и поп-король отечественной эстрады Филипп.

Ольгу Бузову и Филиппа Киркорова обвинили в пошлости и вульгарности

Ни для кого не является секретом, что в последнее время Киркоров очень много уделяет внимания поющей телеведущей. Многочисленные поклонники Бузовой даже начали подозревать, что артист на самом деле просто-таки хочет воспользоваться востребованностью Ольги у современной молодежи.

Сейчас имена двух знаменитостей все чаще начали появляться вместе в различных новостных хрониках. Только вот в последнее время они приобретают скандальную окраску.

К примеру, не так давно, на гала-ужине премии «Муз -ТВ» Киркоров поднял Бузову на руки в то время, когда та исполняла одну из своих музыкальных композиций «Она не боится». А на днях Ольга опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм совместные с Филиппом трапезы из ресторана в Сочи.

Ольгу Бузову и Филиппа Киркорова обвинили в пошлости и вульгарности

На кадрах самого обсуждаемого сториса начинающей певицы, поп-король кормит ее горячими сосисками. Почему именно этот момент решила заснять Бузова до сих пор не понятно, но видеоролик буквально взорвал Сеть. Вероятно, что Ольга гордилась тем, что САМ Киркоров кормит ее с рук.

Правда весь этот процесс выглядел, мягко говоря, очень пошло и вульгарно. Большое количество фолловеров, конечно же, что не могли не обратить внимания на данный ролик. Буквально каждый пользователь принялся в один голос заявлять, что именно Бузова так дурно повлияла и продолжает влиять на Киркорова.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 06:53
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольгу Бузову и Филиппа Киркорова обвинили в
Нижнее белье и интимные письма Мадонны будут
В Минтруде предлагают упростить правила ведения
Дональд Трамп стряхнул перхоть с плеча Эммануэля
Суд оштрафовал адвоката, который съел материалы
Эксперты озвучили шесть признаков некачественного
Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров
В Курске на уроке физкультуры умер школьник
Москвичи утром 3 мая смогут увидеть мини-парад
Xiaomi выпустила на мировой рынок туалетную
ESA показало завораживающее видео пролета вокруг
Путин увеличит траты на обазование,
Ученые: Древним людям выжить в Ледниковый период
Ученые: В основе жизни на Земле лежит цианид и
Бейонсе упала на фестивале Coachella во время
Телескоп NASA Hubble зафиксировал начало
Samsung запатентовала AR-emoji - технологию для
Археологи вскрыли погребальные камеры в суданской
Китайцы возродили суперкар Isdera Commendatore GT
Кит урбан развеял слухи о разводе исполнением
Дуэйн Джонсон стал папой в третий раз
Компания Infiniti создаст платформу для
Ученые обнаружили тревожные процессы инбридинга у
Kia привезёт в Россию новый бюджетный кроссовер
Древнеримские гладиаторы были толстыми
В Македонии обнаружены ископаемые останки предка
Новый кроссовер Haval F5 представят в Пекине
Ученые: В сверхмассивной черной дыре Млечного
Кейт Миддлтон сравнили с принцессой Дианой
Бетон становится лучше на 146 процентов при
Просмотреть все новости