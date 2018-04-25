Toyota выводит на рынок новый компактный кроссовер IZOA

Отмечается, что новый паркетник Toyota IZOA будет несколько отличаться от своего донора. Габариты новинки составляют 4 405/1 795/1 565 мм, расстояние между осями 2 640 мм, а дорожный просвет равен 178 мм.Под капотом автомобиля Toyota IZOA установлен бензиновый атмосферный агрегат ёмкостью 2,0 литра производительностью 171 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предлагается либо «механика» на 6 ступеней, либо вариатор CVT. Полнопрводные модификации пока отсутствуют.В оснащение Toyota IZOA входит система стабилизации, запуск двигателя с кнопки, электронный ручной тормоз, до 7 подушек безопасности, мультимедийная система с «парящим» сенсорным экраном и панорамный люк с электроприводом, а также отделка салона из экокожи и легкосплавные 17-дюймовые колёсные диски.