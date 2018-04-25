АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Российские места силы: Духи природы помогают людям на Урале, а гора Светелка возле Тольятти исполняет желания
EUR 75.21 USD 61.66
Курс валют на 25.04.2018

Toyota выводит на рынок новый компактный кроссовер IZOA

Состоялась официальная презентация товарной версии компактного паркетника Toyota IZOA. Новый автомобиль представляет собой адаптированную версию Toyota C-HR для Поднебесной. Стоимость автомобиля Toyota IZOA стартует от 140 000 юаней.

Toyota выводит на рынок новый компактный кроссовер IZOA


Отмечается, что новый паркетник Toyota IZOA будет несколько отличаться от своего донора. Габариты новинки составляют 4 405/1 795/1 565 мм, расстояние между осями 2 640 мм, а дорожный просвет равен 178 мм.

Под капотом автомобиля Toyota IZOA установлен бензиновый атмосферный агрегат ёмкостью 2,0 литра производительностью 171 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предлагается либо «механика» на 6 ступеней, либо вариатор CVT. Полнопрводные модификации пока отсутствуют.

В оснащение Toyota IZOA входит система стабилизации, запуск двигателя с кнопки, электронный ручной тормоз, до 7 подушек безопасности, мультимедийная система с «парящим» сенсорным экраном и панорамный люк с электроприводом, а также отделка салона из экокожи и легкосплавные 17-дюймовые колёсные диски.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Норвегии фотограф запечатлел на камеру
NASA в новом видео показало вращение астероидов
Мощное землетрясение может разрушить Рим 11 мая –
Toyota выводит на рынок новый компактный
Экс-участники «Дома-2» Тигран Салибеков и Юлия
«АвтоВАЗ» с 1 мая поднимет цены на свою продукцию
Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2018 году
Экс-участник «Дома-2» Арай Чобонян рассказал всю
Хэтчбек Ford Fiesta представили в виде маленького
Сенаторы США потребовали у банков информацию о
Новый Mercedes-Benz A-Class стал «длинным» седаном
Ольга Бузова поблагодарила Волгоград за «кайф»
Ученые были заинтригованы необычным свечением
Жителям Украины не станут запрещать посещать
Экс-участник «Дома-2» Вальтер Соломенцев
Жители Лос-Анджелеса рассказали о минусах жизни
Развалины замка Франкенштейна помнят о сражении
Всплыли фото из коттеджа Евгении Феофилактовой,
Медики предупреждают, что часто мыться вредно
Экс-участницу «Дом-2» Валерию Фрост назначили
Иван Барзиков выставил напоказ свой голый зад
Компания Rolls-Royce представила особые версии
Дочь миллионера поразилась бедностью людей, чем
Анастасия Костенко заявила, что в ней проснулась
Российские места силы: Духи природы помогают
Жители Парагвая запечатлели на видео появление
Пользователи почты Gmail получают спам от самих
Ученые: В основе жизни на Земле лежит цианид и
Гусев и Романец ищут семейную пару для
Иностранцы резко сократили кредитование России
Просмотреть все новости