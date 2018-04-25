«АвтоВАЗ» с 1 мая поднимет цены на свою продукцию
В 1 мая «АвтоВАЗ» поднимет стоимость на все модели LADA. В среднем цены на автомобили LADA увеличатся на 1-2 процента.
Повышение цен на автомобили от «АвтоВАЗа» является вынужденной мерой, которой российскому производителю пришлось воспользоваться из-за изменившегося курса рубля по отношению к доллару и евро. Сравнительно небольшое увеличение стоимости на автомобили LADA приведёт к рентабельности.
Согласно последним статистическим данным самой популярной моделью в России является компактный седан Lada Vesta, стоимость которого сейчас составляет от 569 900 рублей. Второй по популярности моделью считается Lada Granta, её цена стартует от 399 900 рублей. В среднем базовые комплектации этих моделей с 1 мая подорожают на 8 000-11 000 рублей.
Помимо российского производителя, цены на автомобили с 1 мая поднимут многие другие компании, которые продают свои автомобили на российском рынке.
Повышение цен на автомобили от «АвтоВАЗа» является вынужденной мерой, которой российскому производителю пришлось воспользоваться из-за изменившегося курса рубля по отношению к доллару и евро. Сравнительно небольшое увеличение стоимости на автомобили LADA приведёт к рентабельности.
Согласно последним статистическим данным самой популярной моделью в России является компактный седан Lada Vesta, стоимость которого сейчас составляет от 569 900 рублей. Второй по популярности моделью считается Lada Granta, её цена стартует от 399 900 рублей. В среднем базовые комплектации этих моделей с 1 мая подорожают на 8 000-11 000 рублей.
Помимо российского производителя, цены на автомобили с 1 мая поднимут многие другие компании, которые продают свои автомобили на российском рынке.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:30