«АвтоВАЗ» с 1 мая поднимет цены на свою продукцию

Повышение цен на автомобили от «АвтоВАЗа» является вынужденной мерой, которой российскому производителю пришлось воспользоваться из-за изменившегося курса рубля по отношению к доллару и евро. Сравнительно небольшое увеличение стоимости на автомобили LADA приведёт к рентабельности.Согласно последним статистическим данным самой популярной моделью в России является компактный седан Lada Vesta, стоимость которого сейчас составляет от 569 900 рублей. Второй по популярности моделью считается Lada Granta, её цена стартует от 399 900 рублей. В среднем базовые комплектации этих моделей с 1 мая подорожают на 8 000-11 000 рублей.Помимо российского производителя, цены на автомобили с 1 мая поднимут многие другие компании, которые продают свои автомобили на российском рынке.