Хэтчбек Ford Fiesta представили в виде маленького фургона

Маленький фургон Ford Fiesta Van был представлен в Бирмингеме на выставке коммерческой техники. Новый автомобиль лишили задних боковых стёкол и заднего дивана. Такой хэтчбек имеет два посадочных места и багажник объёмом 1000 литров, между пассажирской и грузовой зоной имеется перегородка. Грузоподъёмность фургона составляет до 500 кг.Под капотом базовой версии Ford Fiesta Van установлен двигатель объёмом 1,1 литра мощностью 85 лошадиных сил. Также в моторной гамме автомобиля будут предложены турбированный агрегат EcoBoost объёмом 1,0 литр производительностью 125 лошадиных сил, и дизельный двигатель ёмкостью 1,5 литра, генерирующий 85 или 120 «лошадей».В оснащении нового фургона имеется мультимедийная система Sync с экраном диагональю 3,8 дюйма. В качестве дополнительной опции будут предложены «топовые» колёсные диски. О стоимости Ford Fiesta в виде фургона пока не сообщается.