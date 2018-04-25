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Хэтчбек Ford Fiesta представили в виде маленького фургона

Американские производители превратили новое поколение хэтчбека Ford Fiesta в маленький фургон. Автомобиль Ford Fiesta Van отлично подходит для развозки цветов или пиццы.

Хэтчбек Ford Fiesta представили в виде маленького фургона


Маленький фургон Ford Fiesta Van был представлен в Бирмингеме на выставке коммерческой техники. Новый автомобиль лишили задних боковых стёкол и заднего дивана. Такой хэтчбек имеет два посадочных места и багажник объёмом 1000 литров, между пассажирской и грузовой зоной имеется перегородка. Грузоподъёмность фургона составляет до 500 кг.

Под капотом базовой версии Ford Fiesta Van установлен двигатель объёмом 1,1 литра мощностью 85 лошадиных сил. Также в моторной гамме автомобиля будут предложены турбированный агрегат EcoBoost объёмом 1,0 литр производительностью 125 лошадиных сил, и дизельный двигатель ёмкостью 1,5 литра, генерирующий 85 или 120 «лошадей».

В оснащении нового фургона имеется мультимедийная система Sync с экраном диагональю 3,8 дюйма. В качестве дополнительной опции будут предложены «топовые» колёсные диски. О стоимости Ford Fiesta в виде фургона пока не сообщается.
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Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 10:15
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