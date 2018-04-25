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Новый Mercedes-Benz A-Class стал «длинным» седаном

В компании Mercedes-Benz рассказали об удлинённом седане A-Class предназначенном для китайского рынка. Продажи удлинённой версии Mercedes-Benz A-Class немецкие производители планируют начать во второй половине нынешнего года.

Новый Mercedes-Benz A-Class стал «длинным» седаном


По стилю удлинённый седан Mercedes-Benz A-Class практически не отличается от представленного ранее хэтчбека. Дизайн автомобиля выполнен без лишних элементов в виде молдингов или «складок» на кузове. Габариты удлинённого седана составляют 4609/1796/1460 мм , а размер колёсной базы 2 789 мм.

Под капотом Mercedes-Benz A-Class будет установлен двигатель объёмом 1,33 литра мощностью 136 и 163 лошадиные силы. Также в моторную гамму войдёт 2,0-литровый мотор, генериррующий 190 лошадиных сил. В качестве трансмиссии выступает 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

В оснащение автомобиля входит цифровая приборная панель, навигация с дополнительной реальностью, мультимедийная система MBUX с голосовым управлением, 64 варианта фоновой подсветки и другие функции.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:00
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