Новый Mercedes-Benz A-Class стал «длинным» седаном

По стилю удлинённый седан Mercedes-Benz A-Class практически не отличается от представленного ранее хэтчбека. Дизайн автомобиля выполнен без лишних элементов в виде молдингов или «складок» на кузове. Габариты удлинённого седана составляют 4609/1796/1460 мм , а размер колёсной базы 2 789 мм.Под капотом Mercedes-Benz A-Class будет установлен двигатель объёмом 1,33 литра мощностью 136 и 163 лошадиные силы. Также в моторную гамму войдёт 2,0-литровый мотор, генериррующий 190 лошадиных сил. В качестве трансмиссии выступает 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.В оснащение автомобиля входит цифровая приборная панель, навигация с дополнительной реальностью, мультимедийная система MBUX с голосовым управлением, 64 варианта фоновой подсветки и другие функции.