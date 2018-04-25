Жителям Украины не станут запрещать посещать церкви Московского патриархата

Он высказался буквально так: «Если кто-то хочет посещать церковь, центр которой находится за пределами нашего государства, – это его право».Получение Украинской православной церковью права автокефалии еще больше поднимет национальный дух, уверен президент страны.В то же время он предостерег радикальное крыло «патриотических сил» от ввязывания в возможные провокации в связи со складывающейся ситуацией, когда большая часть украинских граждан посещает храмы Украинской православной церкви Московского патриархата.Накануне украинский президент уведомил общество, что создание в стране единой поместной автокефальной церкви одобрил в Константинополе патриарх Варфоломей. Однако, об окончательном решении этого вопроса должно будет известно до 28 июля.Беря во внимание тот факт, что в обсуждении предоставления автокефалии Украинской православной церкви будет участвовать РПЦ, Украина рискует не получить собственной церкви, потому что такие решения принимаются при единогласии всех церквей.