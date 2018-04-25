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Жителям Украины не станут запрещать посещать церкви Московского патриархата

При возможном создании в Украине единой поместной автокефальной церкви, гражданам страны не запретят посещать храмы Московского патриархата. Такое заявление сделал по телевидению украинский президент Петр Порошенко.

Жителям Украины не станут запрещать посещать церкви Московского патриархата


Он высказался буквально так: «Если кто-то хочет посещать церковь, центр которой находится за пределами нашего государства, – это его право».

Получение Украинской православной церковью права автокефалии еще больше поднимет национальный дух, уверен президент страны.

В то же время он предостерег радикальное крыло «патриотических сил» от ввязывания в возможные провокации в связи со складывающейся ситуацией, когда большая часть украинских граждан посещает храмы Украинской православной церкви Московского патриархата.

Накануне украинский президент уведомил общество, что создание в стране единой поместной автокефальной церкви одобрил в Константинополе патриарх Варфоломей. Однако, об окончательном решении этого вопроса должно будет известно до 28 июля.

Беря во внимание тот факт, что в обсуждении предоставления автокефалии Украинской православной церкви будет участвовать РПЦ, Украина рискует не получить собственной церкви, потому что такие решения принимаются при единогласии всех церквей.
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Общество
Добавил: George21 Сегодня, 09:45
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