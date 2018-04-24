ESA показало завораживающее видео пролета вокруг кометы Чурикова-Герасименко
Четыре года назад ESA отправило космическую станцию Rosetta с миссией к комете 67p. Зонд прислал некоторые захватывающие фотографии 67p (Чурикова-Герасименко) и сумел сбросить посадочный модуль «Филе» на поверхность кометы. Но самым захватывающим стало скомпилированные пользователем Twitter land79 фотографии для создания короткого видео, показывающего сюрреалистическую поверхность кометы.
То, что похоже на сильный снегопад на видео, на самом деле является медленно вращающимся полем звезд за кометами, льдом и пылью, освещенными Солнцем, и космическими лучами, поражающими линзу Rosetta.
Пустынная поверхность космической скалы, падающей в космос, - это комета 67p, которая на самом деле больше, чем гора Фудзи шириной около 4 километра.
В приведенном выше видео используются фотографии, сделанные за 25 минут полета мимо кометы, покрывающем небольшую часть массы 67p. В центре внимания миссии Rosetta 2014 года было изучить, как изменилась комета во время пролета мимо Солнца, а также последствия воздействия солнечной радиации и тепла. Чтобы догнать 67p, космический корабль пролетел около 4 миллиардов миль - расстояние более половины диаметра нашей Солнечной системы.
Изображения кометных тел с такого близкого расстояния очень важны, сообщают комологи, так как они могут дать понятие, как сформировалась наша Солнечная система. Поэтому даже три года спустя ученые ESA по-прежнему публикуют данные и фотографии из миссии Rosetta.
То, что похоже на сильный снегопад на видео, на самом деле является медленно вращающимся полем звезд за кометами, льдом и пылью, освещенными Солнцем, и космическими лучами, поражающими линзу Rosetta.
Пустынная поверхность космической скалы, падающей в космос, - это комета 67p, которая на самом деле больше, чем гора Фудзи шириной около 4 километра.
В приведенном выше видео используются фотографии, сделанные за 25 минут полета мимо кометы, покрывающем небольшую часть массы 67p. В центре внимания миссии Rosetta 2014 года было изучить, как изменилась комета во время пролета мимо Солнца, а также последствия воздействия солнечной радиации и тепла. Чтобы догнать 67p, космический корабль пролетел около 4 миллиардов миль - расстояние более половины диаметра нашей Солнечной системы.
Изображения кометных тел с такого близкого расстояния очень важны, сообщают комологи, так как они могут дать понятие, как сформировалась наша Солнечная система. Поэтому даже три года спустя ученые ESA по-прежнему публикуют данные и фотографии из миссии Rosetta.