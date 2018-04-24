ESA показало завораживающее видео пролета вокруг кометы Чурикова-Герасименко

То, что похоже на сильный снегопад на видео, на самом деле является медленно вращающимся полем звезд за кометами, льдом и пылью, освещенными Солнцем, и космическими лучами, поражающими линзу Rosetta.Пустынная поверхность космической скалы, падающей в космос, - это комета 67p, которая на самом деле больше, чем гора Фудзи шириной около 4 километра.В приведенном выше видео используются фотографии, сделанные за 25 минут полета мимо кометы, покрывающем небольшую часть массы 67p. В центре внимания миссии Rosetta 2014 года было изучить, как изменилась комета во время пролета мимо Солнца, а также последствия воздействия солнечной радиации и тепла. Чтобы догнать 67p, космический корабль пролетел около 4 миллиардов миль - расстояние более половины диаметра нашей Солнечной системы.Изображения кометных тел с такого близкого расстояния очень важны, сообщают комологи, так как они могут дать понятие, как сформировалась наша Солнечная система. Поэтому даже три года спустя ученые ESA по-прежнему публикуют данные и фотографии из миссии Rosetta.