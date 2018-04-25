Пользователи почты Gmail получают спам от самих себя

Всем пострадавшим пользователям, компания Google успела прокомментировать ситуацию и дать свой официальный ответ. Как рассказали специалисты, действительно отмечается массовая рассылка спама большинству пользователей, являющихся активными участниками почтового клиента Gmail. Так же, представители Google добавили, что принимаются все меры, связанные с устранением проблемы и организацией максимальной защиты электронных адресов действующих пользователей.Спам-сообщения затронули только небольшое число юзеров, а поступали они с серверов компании Telus. Сама Telus категорически отрицает свою причастность к данным рассылкам. Официальные представители утверждают, что к данной проблеме никакого отношения не имеют. Ответственные сотрудники уже занимаются подробными расследованиями проблемы, для выявления действительной причины.