Пользователи почты Gmail получают спам от самих себя
Двухфакторная аутентификация и пароли составляют базовую защиту почты Gmail от Google. Даже несмотря на постоянные обновления всех средств безопасности, от пользователей сервиса поступают жалобы относительно получения спама, причем от них же самих. Встречается эта проблема у большинства людей.
Всем пострадавшим пользователям, компания Google успела прокомментировать ситуацию и дать свой официальный ответ. Как рассказали специалисты, действительно отмечается массовая рассылка спама большинству пользователей, являющихся активными участниками почтового клиента Gmail. Так же, представители Google добавили, что принимаются все меры, связанные с устранением проблемы и организацией максимальной защиты электронных адресов действующих пользователей.
Спам-сообщения затронули только небольшое число юзеров, а поступали они с серверов компании Telus. Сама Telus категорически отрицает свою причастность к данным рассылкам. Официальные представители утверждают, что к данной проблеме никакого отношения не имеют. Ответственные сотрудники уже занимаются подробными расследованиями проблемы, для выявления действительной причины.