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Ученые: Древним людям выжить в Ледниковый период помогла генетическая мутация

Команда антропологов и генетиков выявила генетическую мутацию - EDAR, ген, который оказал значительное влияние на предков коренных американцев и народов Восточной Азии около 20 000 лет назад. Это загадка, которая только недавно была решена, но последствия увлекательны.

Ученые: Древним людям выжить в Ледниковый период помогла генетическая мутация


В течение последнего Ледникового периода люди, живущие в северных широтах, изо всех сил пытались получить достаточное количество витамина D из-за более низкого воздействия ультрафиолетового излучения. Дефицит витамина D может привести к ослаблению иммунной системы, усталости и других заболеваний, но от отсутствия витамина D особенно сильно страдают младенцы, поскольку они почти полностью зависят от грудного вскармливания, поэтому получают витамин D от своих матерей.

Новое исследование, проведенное профессором Калифорнийского университета в Беркли Леслт Глуско, показало, что некоторые коренные американские и восточноазиатские популяции мутировали, в результате чего у матерей «увеличено развитие ветвей молочной железы», что позволяет увеличить количество витамина D и жира для ребенка во время грудного вскармливания. В то же время мутировавший ген EDAR вызывает заметное изменение формы резцов, делая их более лопатообразными.

По словам Глуско: «Люди уже давно думали, что этот образец сплетения настолько силен, что, должно быть, был эволюционный отбор, способствующий признаку, но почему был бы такой сильный отбор по форме резцов?».

Это не было нишевой адаптацией. Когда Глуско исследовала археологические памятники, она обнаружила, что 100% коренных американцев имели лопатообразные резцы до прибытия европейских колонистов, что говорит о том, что адаптация грудного вскармливания появилась уже в то время. Если это так, то это еще один пример того, как люди эволюционируют в соответствии с меняющимися условиями нашей планеты.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:31
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