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Константин Хабенский поделился воспоминаниями о болезни и смерти первой жены

В разговоре с Владимиром Познером актер Константин Хабенский впервые за долгое время поделился воспоминаниями о тяжелой болезни и смерти своей первой жены Анастасии.
Константин Хабенский поделился воспоминаниями о болезни и смерти первой жены


Популярный российский актер Константин Хабенский в откровенном интервью с Владимиром Познером рассказал о смертельной болезни и кончине своей супруги Анастасии. Он вспоминал, как сражался с онкологией жены и в то же время помогал другим пациентам.

Не сумев побороть рак, супруга Константина Анастасия умерла 11 лет назад. Еще до ее ухода Хабенский принял решение основать Фонд помощи онкобольным. Именно эта затея помогала супругам отвлекаться от смертельного недуга в период лечения.

Актер рассказал, как у его жены обнаружили рак головного мозга, как медики провели две операции, как супруги переехали в Америку для продолжения терапии.

Когда Анастасия умерла, Константин продолжил заниматься благотворительностью и Фонд Хабенского помогает онкобольным по сей день.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 08:15
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