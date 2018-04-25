АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мансийский йети стал виновником гибели группы Дятлова
EUR 75.21 USD 61.66
Курс валют на 25.04.2018

Facebook впервые поделилась внутренними правилами модерации контента пользователей

Впервые социальная сеть Facebook опубликовала внутренние правила, согласно которым модераторы удаляют контент пользователей.
Facebook впервые поделилась внутренними правилами модерации контента пользователей


Информацией поделилась в блоге компании Моника Бикерт - руководитель подразделения глобальной политики соцсети.

Впервые руководство Facebook подробно пояснило пользователям, что может стать причиной удаления их контента и даже блокировки аккаунта.

В первую очередь, блокировка касается всех публикаций, поддерживающих террористов, содержащих угрозы, «обнаженку», насилие и фото интимного характера людей, которые не разрешали публиковать их. Также блокировка ждет тех, кто издевается и занимается травлей пользователей в соцсети в любой форме.

Руководство Facebook уверено, что опубликованные ими правила дают пользователям понимание того, где находится черта, которую не стоит пересекать во избежание возникновения спорных моментов.

Суровость наказания за неподобающий контент зависит от степени нарушения и персональной истории пользователя — от предупреждения до блокировки профиля и уведомления правоохранительных органов, если на то есть причины.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Технологии
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 07:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Geely презентовала концепт внедорожника Concept
Константин Хабенский поделился воспоминаниями о
Кадыров: Если Трамп или Меркель приедут в Чечню,
Ученые признали контакт землян с инопланетянами
В Москве девушка скончалась во время операции по
Facebook впервые поделилась внутренними
Экс-участница «Дома-2» Либерж Кпадону показала
Архивные фотоснимки Альбины Джанабаевой
Ольгу Бузову и Филиппа Киркорова обвинили в
Нижнее белье и интимные письма Мадонны будут
В Минтруде предлагают упростить правила ведения
Дональд Трамп стряхнул перхоть с плеча Эммануэля
Суд оштрафовал адвоката, который съел материалы
Эксперты озвучили шесть признаков некачественного
Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров
В Курске на уроке физкультуры умер школьник
Москвичи утром 3 мая смогут увидеть мини-парад
Xiaomi выпустила на мировой рынок туалетную
ESA показало завораживающее видео пролета вокруг
Путин увеличит траты на обазование,
Ученые: Древним людям выжить в Ледниковый период
Ученые: В основе жизни на Земле лежит цианид и
Бейонсе упала на фестивале Coachella во время
Телескоп NASA Hubble зафиксировал начало
Samsung запатентовала AR-emoji - технологию для
Археологи вскрыли погребальные камеры в суданской
Китайцы возродили суперкар Isdera Commendatore GT
Кит урбан развеял слухи о разводе исполнением
Дуэйн Джонсон стал папой в третий раз
Компания Infiniti создаст платформу для
Просмотреть все новости