Facebook впервые поделилась внутренними правилами модерации контента пользователей

Информацией поделилась в блоге компании Моника Бикерт - руководитель подразделения глобальной политики соцсети.Впервые руководство Facebook подробно пояснило пользователям, что может стать причиной удаления их контента и даже блокировки аккаунта.В первую очередь, блокировка касается всех публикаций, поддерживающих террористов, содержащих угрозы, «обнаженку», насилие и фото интимного характера людей, которые не разрешали публиковать их. Также блокировка ждет тех, кто издевается и занимается травлей пользователей в соцсети в любой форме.Руководство Facebook уверено, что опубликованные ими правила дают пользователям понимание того, где находится черта, которую не стоит пересекать во избежание возникновения спорных моментов.Суровость наказания за неподобающий контент зависит от степени нарушения и персональной истории пользователя — от предупреждения до блокировки профиля и уведомления правоохранительных органов, если на то есть причины.