Телескоп NASA Hubble зафиксировал начало столкновения двух спиральных галактик

Полное столкновение спиральной галактики NGC 2207 и ее меньшего аналога IC 2163 продлится еще несколько миллионов лет, но это событие уже продолжается. Сотрудники Космического телескопа Hubble выпустили подробный взгляд на это столкновение, используя ряд различных инструментов.Эти способы просмотра столкновения показывают некоторые интересные вещи о звездах в этих галактиках. Так, инфракрасный вид показывает большое количество космической пыли, являющейся важнейшим компонентом формирования новых звезд.И, как и любое галактическое столкновение, результирующий беспорядок станет «звездным питомником», где сразу же из всех материалов будут образовываться большое количество новых звезд. Это уже начинает происходить. Глядя на столкновение через рентгеновское изображение, астрономы уже наблюдают видимые области интенсивного звездообразования.Как NGC 2207, так и IC 2163 являются спиральными галактиками, но после завершения столкновения они должны получить совершенно новую форму.Конечно, мы этого уже не увидим, но будущие астрономы получат хороший взгляд на результат этого столкновения, а также зафиксируют новую форму образованного звездного кластера, сообщают космологи.