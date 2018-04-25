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50-летнюю Стриженову, ставшую бабушкой, посетила белочка

Телеведущую Екатерину Стриженову, которой исполнилось 50 лет и которая недавно стала бабушкой, в лесу посетила дружелюбная белочка.
50-летнюю Стриженову, ставшую бабушкой, посетила белочка


Телеведущая Екатерина Стриженова в личном аккаунте Instagram поделилась с подписчиками забавным роликом, в котором запечатлено, как милая белочка бегала возле нее на расстоянии вытянутой руки.

Во время прогулки по лесу Стриженова наткнулась на пушистого зверька — белочка бегала настолько близко, что можно было протянуть руку и дотронуться до нее.

Оригинальный ролик понравился поклонникам телеведущей. Многие подписчики Стриженовой разделяют ее симпатию к белкам. Екатерина подписала видео строками Пушкина: «Белка песенки поет и орешки все грызет!»

Фолловеры восторженно отозвались в комментариях: «Какая хорошенькая Зайка», «Обжорка маленькая», «Живая природа, значит, все хорошо», «С детства люблю белочек!»

Конечно, не обошлось и без отрицательных высказываний. К примеру, Стриженову призвали быть более осторожной по отношению к диким животным.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 08:30
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