50-летнюю Стриженову, ставшую бабушкой, посетила белочка

Телеведущая Екатерина Стриженова в личном аккаунте Instagram поделилась с подписчиками забавным роликом, в котором запечатлено, как милая белочка бегала возле нее на расстоянии вытянутой руки.Во время прогулки по лесу Стриженова наткнулась на пушистого зверька — белочка бегала настолько близко, что можно было протянуть руку и дотронуться до нее.Оригинальный ролик понравился поклонникам телеведущей. Многие подписчики Стриженовой разделяют ее симпатию к белкам. Екатерина подписала видео строками Пушкина: «Белка песенки поет и орешки все грызет!»Фолловеры восторженно отозвались в комментариях: «Какая хорошенькая Зайка», «Обжорка маленькая», «Живая природа, значит, все хорошо», «С детства люблю белочек!»Конечно, не обошлось и без отрицательных высказываний. К примеру, Стриженову призвали быть более осторожной по отношению к диким животным.