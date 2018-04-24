Археологи вскрыли погребальные камеры в суданской пирамиде

Согласно информации, предоставленной изданием SUNA, камеры расположены на глубине 10 метров под пирамидой в районе Мероэ. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО является домом для пирамид от шести до тридцати метров.В информации сообщается, что внутри погребальных помещений археологи из миссии Катара обнаружили древние артефакты, в том числе кости людей и животных.Пирамиды с узкими основами и крутыми углами по бокам были построены древней нубийской цивилизацией между 720 и 300 г. до н.э.Катар пообещал 135 миллионов долларов на ремонт и поддержку суданских древностей.