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Археологи вскрыли погребальные камеры в суданской пирамиде

Официальное информационное агентство Судана SUNA утверждает, что археологи вновь открыли погребальные камеры в древней пирамиде к северу от столицы Хартума.

Археологи вскрыли погребальные камеры в суданской пирамиде


Согласно информации, предоставленной изданием SUNA, камеры расположены на глубине 10 метров под пирамидой в районе Мероэ. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО является домом для пирамид от шести до тридцати метров.

В информации сообщается, что внутри погребальных помещений археологи из миссии Катара обнаружили древние артефакты, в том числе кости людей и животных.

Пирамиды с узкими основами и крутыми углами по бокам были построены древней нубийской цивилизацией между 720 и 300 г. до н.э.

Катар пообещал 135 миллионов долларов на ремонт и поддержку суданских древностей.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 22:46
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