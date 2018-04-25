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Нижнее белье и интимные письма Мадонны будут распроданы на открытых торгах

В ближайшем будущем на открытых торгах будут распроданы лоты, в число которых вошли интимные письма Мадонны и ее нижнее белье.
Нижнее белье и интимные письма Мадонны будут распроданы на открытых торгах


На открытых торгах вскоре будут распродаваться многочисленные лоты, среди которых оказались интимные письма певицы Мадонны и ее нижнее белье. Письма знаменитость получала от рэп-исполнителя Тупака Шакура.

Мадонна твердо уверенна в том, что ее личные вещи вместе с письмами интимного содержания оказались в собственности аукционного дома не без помощи ее бывшей подруги Дарлин Луц.

Всемирно известная певица неоднократно предпринимала попытки сорвать торги. Но суд постановил, что официальному законодательству не противоречит аукцион с лотами, которые являются ее личными вещами.

Отмечено, что среди запланированных для продажи на аукционе вещей Мадонны выставят ее любовное послание любовнику, ее нижнее белье и расческу.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 06:30
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