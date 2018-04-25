Нижнее белье и интимные письма Мадонны будут распроданы на открытых торгах
В ближайшем будущем на открытых торгах будут распроданы лоты, в число которых вошли интимные письма Мадонны и ее нижнее белье.
На открытых торгах вскоре будут распродаваться многочисленные лоты, среди которых оказались интимные письма певицы Мадонны и ее нижнее белье. Письма знаменитость получала от рэп-исполнителя Тупака Шакура.
Мадонна твердо уверенна в том, что ее личные вещи вместе с письмами интимного содержания оказались в собственности аукционного дома не без помощи ее бывшей подруги Дарлин Луц.
Всемирно известная певица неоднократно предпринимала попытки сорвать торги. Но суд постановил, что официальному законодательству не противоречит аукцион с лотами, которые являются ее личными вещами.
Отмечено, что среди запланированных для продажи на аукционе вещей Мадонны выставят ее любовное послание любовнику, ее нижнее белье и расческу.
На открытых торгах вскоре будут распродаваться многочисленные лоты, среди которых оказались интимные письма певицы Мадонны и ее нижнее белье. Письма знаменитость получала от рэп-исполнителя Тупака Шакура.
Мадонна твердо уверенна в том, что ее личные вещи вместе с письмами интимного содержания оказались в собственности аукционного дома не без помощи ее бывшей подруги Дарлин Луц.
Всемирно известная певица неоднократно предпринимала попытки сорвать торги. Но суд постановил, что официальному законодательству не противоречит аукцион с лотами, которые являются ее личными вещами.
Отмечено, что среди запланированных для продажи на аукционе вещей Мадонны выставят ее любовное послание любовнику, ее нижнее белье и расческу.