Нижнее белье и интимные письма Мадонны будут распроданы на открытых торгах

На открытых торгах вскоре будут распродаваться многочисленные лоты, среди которых оказались интимные письма певицы Мадонны и ее нижнее белье. Письма знаменитость получала от рэп-исполнителя Тупака Шакура.Мадонна твердо уверенна в том, что ее личные вещи вместе с письмами интимного содержания оказались в собственности аукционного дома не без помощи ее бывшей подруги Дарлин Луц.Всемирно известная певица неоднократно предпринимала попытки сорвать торги. Но суд постановил, что официальному законодательству не противоречит аукцион с лотами, которые являются ее личными вещами.Отмечено, что среди запланированных для продажи на аукционе вещей Мадонны выставят ее любовное послание любовнику, ее нижнее белье и расческу.