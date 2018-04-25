Дональд Трамп стряхнул перхоть с плеча Эммануэля Макрона

В понедельник президент Франции прибыл с официальным визитом в США. Приезд Макрона приурочен к знаменательной дате: 250-летию отношений между США и Францией. Макрон прилетел в Вашингтон со своей супругой Брижит, французскую чету встречали Дональд и Меланья Трамп. Президент США очень тепло приветствовал своего коллегу, дважды поцеловав Макрона и назвав его «особенным другом». Оба президента совместно посадили дуб неподалеку от резиденции Трампа – Белого дома.Во время беседы и переговоров двух глав государств велась съёмка, доступная на YouTube-канале Белого дома. На видеоролике видно, как в одном из эпизодов беседы Дональд Трамп указал на маленький кусочек перхоти на пиджаке лидера Франции. Со смехом стряхнув перхоть с плеча Эммануэля Макрона, президент США заявил, что пребывание главы Франции в Белом доме – большая честь для американцев. Затем Трамп добавил: «Все говорят, какие у нас отличные отношения, и это правда!»