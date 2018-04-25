В Москве девушка скончалась во время операции по увеличению груди

32-летняя женщина решила довериться некоей столичной частной клинике по Чапаевскому переулку. По предварительной версии, она не отошла от наркоза после оперативного увеличения груди.Правоохранители открыли уголовное производство по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Судмедэкспертиза назовет точную причину смерти молодой женщины. В ходе следствия правоохранители уже опросили персонал и руководство клиники.