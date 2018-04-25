Кадыров: Если Трамп или Меркель приедут в Чечню, их арестуют

Общаясь с журналистами в эфире канала «Россия 24», глава Чеченской республики Рамзан Кадыров затронул ряд вопросов, связанных с санкциями против России. Так, Кадыров заявил, что от ужесточения санкций пострадают лишь «определенные бизнес-элиты», в то время, как народ даже не почувствует «давления» Запада и США. То, что отдельные российские чиновники или бизнесмены опасаются попасть в санкционный список, свидетельствует, что у них «присутствуют интересы на Западе».Также лидер Чечни предупредил лидеров ЕС и США о том, что республика уже отреагировала на санкционные действия отдельных политиков. Кадыров объявил, что в случае появления у Трампа или Меркель счетов на чеченской земле, они будут тут же заблокированы. А если президент США или канцлер Германии (а также некоторые западные чиновники) решат посетить Чеченскую республику, то их немедленно арестуют!