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Кадыров: Если Трамп или Меркель приедут в Чечню, их арестуют

Рамзан Кадыров, лидер Чеченской республики в телеэфире канала «Россия 24» сообщил, что против президента США и канцлера Германии им введены ответные санкции. Если Трамп или Меркель, сказал Кадыров, посетят Чечню, то их ждёт арест.

Кадыров: Если Трамп или Меркель приедут в Чечню, их арестуют


Общаясь с журналистами в эфире канала «Россия 24», глава Чеченской республики Рамзан Кадыров затронул ряд вопросов, связанных с санкциями против России. Так, Кадыров заявил, что от ужесточения санкций пострадают лишь «определенные бизнес-элиты», в то время, как народ даже не почувствует «давления» Запада и США. То, что отдельные российские чиновники или бизнесмены опасаются попасть в санкционный список, свидетельствует, что у них «присутствуют интересы на Западе».

Также лидер Чечни предупредил лидеров ЕС и США о том, что республика уже отреагировала на санкционные действия отдельных политиков. Кадыров объявил, что в случае появления у Трампа или Меркель счетов на чеченской земле, они будут тут же заблокированы. А если президент США или канцлер Германии (а также некоторые западные чиновники) решат посетить Чеченскую республику, то их немедленно арестуют!
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Политика / Главные новости
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 08:00
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