Архивные фотоснимки Альбины Джанабаевой рассмешили фанатов
39-летняя Альбина Джанабаева любит яркую помаду, а также вечерние платья, в которых ее можно увидеть в общественных кругах. На сегодняшний день певица счастливая супруга и мать, успешная исполнительница, у которой армия поклонников. На днях жена Валерия Меладзе разместила в Сети архивный снимок, который рассмешил ее фанатов.
Экс-участница «ВИА гры» в школьные годы отнюдь не пользовалась популярностью у противоположного пола. К подобному заключению пришли подписчики Альбины Джанабаевой, рассматривая ее архивные фото в Instagram. На снимке будущей певице 13 лет. Пользователи Сети отметили, что у девочки на фотографии совсем не видно бровей, что рассмешило некоторых фолловеров. Кому-то показалось, что Альбина выглядит гораздо старше своих лет.
Однако среди поклонников Джанабаевой немало тех, кто оставил хорошие комментарии в адрес кумира. Старое школьное фото звезды многим напомнило школьные годы и навеяло теплые воспоминания о юности.
Экс-участница «ВИА гры» в школьные годы отнюдь не пользовалась популярностью у противоположного пола. К подобному заключению пришли подписчики Альбины Джанабаевой, рассматривая ее архивные фото в Instagram. На снимке будущей певице 13 лет. Пользователи Сети отметили, что у девочки на фотографии совсем не видно бровей, что рассмешило некоторых фолловеров. Кому-то показалось, что Альбина выглядит гораздо старше своих лет.
Однако среди поклонников Джанабаевой немало тех, кто оставил хорошие комментарии в адрес кумира. Старое школьное фото звезды многим напомнило школьные годы и навеяло теплые воспоминания о юности.