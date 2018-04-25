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Архивные фотоснимки Альбины Джанабаевой рассмешили фанатов

39-летняя Альбина Джанабаева любит яркую помаду, а также вечерние платья, в которых ее можно увидеть в общественных кругах. На сегодняшний день певица счастливая супруга и мать, успешная исполнительница, у которой армия поклонников. На днях жена Валерия Меладзе разместила в Сети архивный снимок, который рассмешил ее фанатов.

Архивные фотоснимки Альбины Джанабаевой рассмешили фанатов


Экс-участница «ВИА гры» в школьные годы отнюдь не пользовалась популярностью у противоположного пола. К подобному заключению пришли подписчики Альбины Джанабаевой, рассматривая ее архивные фото в Instagram. На снимке будущей певице 13 лет. Пользователи Сети отметили, что у девочки на фотографии совсем не видно бровей, что рассмешило некоторых фолловеров. Кому-то показалось, что Альбина выглядит гораздо старше своих лет.

Архивные фотоснимки Альбины Джанабаевой рассмешили фанатов


Однако среди поклонников Джанабаевой немало тех, кто оставил хорошие комментарии в адрес кумира. Старое школьное фото звезды многим напомнило школьные годы и навеяло теплые воспоминания о юности.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 07:00
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