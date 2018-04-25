Архивные фотоснимки Альбины Джанабаевой рассмешили фанатов

Экс-участница «ВИА гры» в школьные годы отнюдь не пользовалась популярностью у противоположного пола. К подобному заключению пришли подписчики Альбины Джанабаевой, рассматривая ее архивные фото в Instagram. На снимке будущей певице 13 лет. Пользователи Сети отметили, что у девочки на фотографии совсем не видно бровей, что рассмешило некоторых фолловеров. Кому-то показалось, что Альбина выглядит гораздо старше своих лет.Однако среди поклонников Джанабаевой немало тех, кто оставил хорошие комментарии в адрес кумира. Старое школьное фото звезды многим напомнило школьные годы и навеяло теплые воспоминания о юности.