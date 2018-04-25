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Суд оштрафовал адвоката, который съел материалы дела

Кроме штрафа в 50 000 рублей адвокат, которому удалось съесть материалы судебного дела, отправлен на лечение от наркотической зависимости.
Суд оштрафовал адвоката, который съел материалы дела


Известно, что отличившийся адвокат представлял в суде интересы дамы, в свое время привлеченной к админответственности за то, что отказалась пройти тест на содержание алкоголя в крови. Придя в суд в качестве защитника дамы, он попросил якобы для ознакомления материалы дела. А когда в его руки с другими бумагами попало направление на медосвидетельствование, он избавился от бумажки, съев ее. А заодно съел и чек алкотестера.

Суд, судивший уже адвоката, посчитал его виновным в препятствии осуществления правосудия и наложил на него штраф – 50 000 рублей. А также обязал пролечиться от наркозависимости. Подсудимый свою вину признал.
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Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 05:00
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