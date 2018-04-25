Суд оштрафовал адвоката, который съел материалы дела

Известно, что отличившийся адвокат представлял в суде интересы дамы, в свое время привлеченной к админответственности за то, что отказалась пройти тест на содержание алкоголя в крови. Придя в суд в качестве защитника дамы, он попросил якобы для ознакомления материалы дела. А когда в его руки с другими бумагами попало направление на медосвидетельствование, он избавился от бумажки, съев ее. А заодно съел и чек алкотестера.Суд, судивший уже адвоката, посчитал его виновным в препятствии осуществления правосудия и наложил на него штраф – 50 000 рублей. А также обязал пролечиться от наркозависимости. Подсудимый свою вину признал.