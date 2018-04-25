Эксперты озвучили шесть признаков некачественного или просроченного вина
Эксперты в области здорового питания озвучили несколько признаков некачественного или просроченного вина.
Один бокал вина содержит достаточное количество антиоксидантов для борьбы против свободных радикалов в организме человека, а также для увеличения уровня «полезного» холестерина. Вино также богато процианидинами, которые не только снижают уровень артериального давления, но и защищают от отвердения артерии. Эксперты озвучили несколько признаков некачественного или просроченного вина.
О процессе окисления напитка может рассказать его цвет: коричневый оттенок в красном вине говорит о том, что напиток начинает портиться. С белым вином аналогичная картина: наличие желтого или коричневого оттенка расскажет о вышеуказанном процессе.
Слишком сладкое на вкус вино, которое таковым являться не должно, пить не стоит, поскольку, скорее всего, бутылка данного напитка простояла длительное время в теплом месте.
Вино, аромат которого «отдает» плесенью или напоминает уксус, тоже однозначно испорчено. Не следует употреблять этот напиток, если он имеет тяжелый привкус изюма.
В случае, если пробка бутылки немного выступила за края, это вино пить тоже не нужно. Это говорит о том, что напиток перегрелся и его объем расширился.
Вино с химическим привкусом, а также слишком тянущее или вяжущее, тоже испорчено.
О напитке, который стал немного шипучим, можно сказать тоже самое. От него лучше избавиться, потому как он прошел вторую стадию брожения.