Эксперты озвучили шесть признаков некачественного или просроченного вина

Один бокал вина содержит достаточное количество антиоксидантов для борьбы против свободных радикалов в организме человека, а также для увеличения уровня «полезного» холестерина. Вино также богато процианидинами, которые не только снижают уровень артериального давления, но и защищают от отвердения артерии. Эксперты озвучили несколько признаков некачественного или просроченного вина.О процессе окисления напитка может рассказать его цвет: коричневый оттенок в красном вине говорит о том, что напиток начинает портиться. С белым вином аналогичная картина: наличие желтого или коричневого оттенка расскажет о вышеуказанном процессе.Слишком сладкое на вкус вино, которое таковым являться не должно, пить не стоит, поскольку, скорее всего, бутылка данного напитка простояла длительное время в теплом месте.Вино, аромат которого «отдает» плесенью или напоминает уксус, тоже однозначно испорчено. Не следует употреблять этот напиток, если он имеет тяжелый привкус изюма.В случае, если пробка бутылки немного выступила за края, это вино пить тоже не нужно. Это говорит о том, что напиток перегрелся и его объем расширился.Вино с химическим привкусом, а также слишком тянущее или вяжущее, тоже испорчено.О напитке, который стал немного шипучим, можно сказать тоже самое. От него лучше избавиться, потому как он прошел вторую стадию брожения.