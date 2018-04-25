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Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров задолжал налоговой 4 рубля

Издания «Фонтанка» и «Росбалт» выяснили, что основатель популярнейших соцсетей «ВКонтакте» и Telegram россиянин Павел Дуров имеет долг в налоговой службе. Как выяснилось, Дуров не полностью заплатил налог за приобретенную квартиру. Долг Павла составляет… 4 рубля 23 копейки!

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров задолжал налоговой 4 рубля


Сразу два издания («Росбалт» и «Фонтанка») обнаружили в открытых базах налоговых задолженностей имя создателя «ВКонтакте» и Telegram. Оказывается, Павел Дуров не в полном объёме уплатил налог при приобретении жилплощади, он задолжал налоговой Приморского района Санкт-Петербурга 4 рубля. Однако, ввиду мизерности суммы долга приставы не объявили исполнительное производство по взысканию задолженности. Счёт о неуплате выставлен 23 апреля, вместе с пенёй и недоплаченным налогом на недвижимость долг составляет 4 рубля 23 копейки.

Редакция издания «Фонтанка» самостоятельно оплатила недоимку основателя «ВКонтакте» и предоставила как доказательство фотографию квитанции об оплате. Впрочем, СМИ не указывают: при покупке какой из квартир Дуров задолжал налоговой Питера? У создателя популярных мессенджеров сразу три квартиры расположены в Приморском районе Северной столицы: на улице Ильюшина и на Камышовой (две квартиры).

Напомним, что Роскомнадзор 16 апреля по решению суда начал блокирование мессенджера Telegram. К столь суровым мерам Роскомнадзор прибег после того, как Павел Дуров отказался выдавать ФСБ цифровые ключи от переписки пользователей Telegram.
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Общество
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 03:00
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