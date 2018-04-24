Ученые: В сверхмассивной черной дыре Млечного пути могут быть «невидимые» братья и сестры

Астрономы теоретизируют, что это явление часто происходит в результате слияния галактик в расширяющейся вселенной. Меньшая галактика присоединяется к большей основной галактике, депонируя собственный центральный SMBH на широкую орбиту в новом хосте.В новом исследовании исследователи из Йельского университета, Вашингтонского университета, Института астрофизики Парижа и Лондонского университетского колледжа прогнозируют, что галактики с массой, подобной Млечному Пути, должны располагать несколькими сверхмассивными черными дырами. Команда использовала новое, современное космологическое моделирование, чтобы предсказать динамику SMBH в галактиках с лучшей точностью, чем предыдущие симуляционные программы.«Чрезвычайно маловероятно, что какая-то странная черная дыра будет настолько близка к нашему Солнцу, что окажет какое-то влияние на нашу Солнечную систему. Мы считаем, что близкий подход одного из этих странников, способного повлиять на нашу Солнечную систему, должен происходить каждые 100 миллиардов лет или около того, или почти в 10 раз превышающий возраст Вселенной», - сказал ведущий автор Майкл Треммель, ученый в Йельском центре астрономии и астрофизики.Треммель рассказал, что, поскольку предполагается, что блуждающие SMBH существуют далеко от центров галактик и за пределами галактических дисков, они вряд ли смогут увеличить количество газов, что сделает их невидимыми. «В настоящее время мы работаем над тем, чтобы лучше определить, как мы можем косвенно определить их присутствие», - добавил ученый.