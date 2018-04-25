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В Курске на уроке физкультуры умер школьник

Ученик 1-го класса одной из школ Курска умер на занятиях по физкультуре. Прибывшие медики лишь констатировали его смерть.
В Курске на уроке физкультуры умер школьник


Утром 23 апреля в одном из городских учебных заведений во время занятий по физкультуре в спортивном зале первокласснику стало плохо. Прибывшей бригаде Скорой помощи спасать было уже некого.

Областное СУ СК уточняет, что мальчик погиб от «внезапной сердечной смерти». Сейчас следователи выясняют все подробности трагедии, опрашивают свидетелей и изучают документы. Кроме того, будет проводиться судмедэкспертиза.

По результатам проводимой доследственной проверки примут процессуальное решение.
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Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 02:00
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