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Xiaomi выпустила на мировой рынок туалетную бумагу за 225 рублей

Компанией Xiaomi принято решение по поводу кардинального расширения спектра выпускаемой продукции. Одним из старейших производителей IT-устройств Китая выпущена на мировой рынок туалетная бумага, ценой 225 рублей, в эквиваленте к денежной единице России. Отмечается длинное и многозначительное название - Xiaomi Wuro Toilet Paper.

Главной особенностью, отмеченной не однократно в озвученной довольно агрессивной рекламе, является использование при производстве побегов натурального бамбука, которым наполнено средство сугубо интимной и индивидуальной гигиены. Как рассказали производители, особенность туалетной бумаги и в ее многофункциональности, к тому же к изделию прилагается экологический сертификат, охраняющий от проблем, которые могут повлиять на пользователя при применении токсичных ингредиентов.
Xiaomi выпустила на мировой рынок туалетную бумагу за 225 рублей


Цена коробки туалетной бумаги, если приобрести ее в фирменных магазинах Xiaomi, составит для покупателя всего 900 рублей, за эту цену производитель гарантирует соблюдение всех стандартных норм, связанных с санитарной безопасностью, существующей в стране. Как рассказали разработчики, возможно использование бумаги, как экологически чистой тары для надежного хранения хлебобулочных изделий.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 00:00
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