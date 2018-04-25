Xiaomi выпустила на мировой рынок туалетную бумагу за 225 рублей
Компанией Xiaomi принято решение по поводу кардинального расширения спектра выпускаемой продукции. Одним из старейших производителей IT-устройств Китая выпущена на мировой рынок туалетная бумага, ценой 225 рублей, в эквиваленте к денежной единице России. Отмечается длинное и многозначительное название - Xiaomi Wuro Toilet Paper.
Главной особенностью, отмеченной не однократно в озвученной довольно агрессивной рекламе, является использование при производстве побегов натурального бамбука, которым наполнено средство сугубо интимной и индивидуальной гигиены. Как рассказали производители, особенность туалетной бумаги и в ее многофункциональности, к тому же к изделию прилагается экологический сертификат, охраняющий от проблем, которые могут повлиять на пользователя при применении токсичных ингредиентов.
Цена коробки туалетной бумаги, если приобрести ее в фирменных магазинах Xiaomi, составит для покупателя всего 900 рублей, за эту цену производитель гарантирует соблюдение всех стандартных норм, связанных с санитарной безопасностью, существующей в стране. Как рассказали разработчики, возможно использование бумаги, как экологически чистой тары для надежного хранения хлебобулочных изделий.
Главной особенностью, отмеченной не однократно в озвученной довольно агрессивной рекламе, является использование при производстве побегов натурального бамбука, которым наполнено средство сугубо интимной и индивидуальной гигиены. Как рассказали производители, особенность туалетной бумаги и в ее многофункциональности, к тому же к изделию прилагается экологический сертификат, охраняющий от проблем, которые могут повлиять на пользователя при применении токсичных ингредиентов.
Цена коробки туалетной бумаги, если приобрести ее в фирменных магазинах Xiaomi, составит для покупателя всего 900 рублей, за эту цену производитель гарантирует соблюдение всех стандартных норм, связанных с санитарной безопасностью, существующей в стране. Как рассказали разработчики, возможно использование бумаги, как экологически чистой тары для надежного хранения хлебобулочных изделий.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 00:00