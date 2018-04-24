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Супруг Ксении Бородиной облажался с ремонтом собственного загородного дома

Еще в мае прошлого года знаменитая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина объявила, что вместе с супругом начала большой ремонт в собственном загородном доме, однако с тех пор грандиозная стройка так и не завершилась.

Супруг Ксении Бородиной облажался с ремонтом собственного загородного дома

На тот момент Ксения рассказывала, что заселяться в жилище всей семьей во время ремонта они не намерены, а потому будут как-то приспосабливаться к происходящему или же чаще ездить отдыхать. Вот только сейчас, в канун майских праздников Ксюша снова пожаловалась, что у нее совсем не осталось сил.

«Этот ремонт все силы забрал из меня. Так тяжело мне не было давно((( Нервы... хочу на мореееее», - написала теледива в своем микроблоге.

Пользователи Сети отметили, что при долгострое рабочий персонал устает от одного и того же объекта, а при отсутствии постоянного контроля и вовсе расслабляется, однако ведь супруг Бородиной Курбан Омаров целыми днями находится дома, публикуя фотографии с детьми и котятами.

Хейтеры раскритиковали Омарова, за то, что он, закончивший Кафедру экономики и управления в сфере строительства, и получивший диплом специалиста так и не сумел наладить нормальную работу по ремонту своего же дома.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:25
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