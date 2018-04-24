По мнению пользователей Сети, Лена Миро завидует Ксении Бородиной

Так, к примеру, несколько дней назад скандально известный блогер опубликовала в своем микроблоге пост, в котором предложила лишить Ксению Бородину родительских прав, поскольку она ведет разгульный образ жизни, приводя в дом к своим детям все новых и новых пап.Многие читатели Миро согласны с ее позицией, однако есть и те, кто считает, что она критикует ведущую реалити-шоу исключительно из личной неприязни и возможно даже зависти.По их мнению, в своих постах Лена не указывает никаких фактов, а лишь льет свою неприкрытую ненависть и питается злобой своих «жертв», однако, по сути, не несет никакого созидания и пользы, только негатив.Антифанаты блогера считают, что она не любит «Дом-2», но тем не менее сделала из своей страницы в LiveJornal такой же проект, только рейтинги у нее ниже и зрителей меньше, а потому она злится, что не может достичь тех же высот, как та же Бородина или Бузова.