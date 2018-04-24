АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мансийский йети стал виновником гибели группы Дятлова
EUR 75.79 USD 61.77
Курс валют на 24.04.2018

По мнению пользователей Сети, Лена Миро завидует Ксении Бородиной

Ни для кого не секрет, что Лена Миро прославилась благодаря своему мнению, которое она высказывает практически обо всем, что происходит в современном светском обществе и шоу-бизнесе. Особенно сильно она любит «Дом-2» и всех тех, кто с ним так или иначе связан.

Так, к примеру, несколько дней назад скандально известный блогер опубликовала в своем микроблоге пост, в котором предложила лишить Ксению Бородину родительских прав, поскольку она ведет разгульный образ жизни, приводя в дом к своим детям все новых и новых пап.

По мнению пользователей Сети, Лена Миро завидует Ксении Бородиной

Многие читатели Миро согласны с ее позицией, однако есть и те, кто считает, что она критикует ведущую реалити-шоу исключительно из личной неприязни и возможно даже зависти.

По их мнению, в своих постах Лена не указывает никаких фактов, а лишь льет свою неприкрытую ненависть и питается злобой своих «жертв», однако, по сути, не несет никакого созидания и пользы, только негатив.

Антифанаты блогера считают, что она не любит «Дом-2», но тем не менее сделала из своей страницы в LiveJornal такой же проект, только рейтинги у нее ниже и зрителей меньше, а потому она злится, что не может достичь тех же высот, как та же Бородина или Бузова.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:25
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Древнеримские гладиаторы были толстыми
В Македонии обнаружены ископаемые останки предка
Новый кроссовер Haval F5 представят в Пекине
Ученые: В сверхмассивной черной дыре Млечного
Кейт Миддлтон сравнили с принцессой Дианой
Бетон становится лучше на 146 процентов при
22-летняя дочь Юэна Макгрегора снялась для
Супруг Ксении Бородиной облажался с ремонтом
По мнению пользователей Сети, Лена Миро завидует
УФАС планирует проверить данные касательно
Новый внедорожник Ford Explorer представят на
Скарлетт Йоханссон кардинально сменила имидж
Евгения Феофилактова показала себя красивой и
Хавьер Бардем вступился за Вуди Аллена, которого
Стали известны цены на новый седан Toyota Avalon
Снимок Саши Черно для похудения шокировал
Смартфон OnePlus 6 оснащается стеклянным корпусом
Хейтеры отметили, что Александр Гобозов с каждым
Канье Уэст запечатлел Ким Кардашьян обнаженной
В сеть выложили рендеры купеобразного кроссовера
В Сети заподозрили, что Андрей Штрих является
NASA показало на видео, как тысячи астероидов
Анастасия Костенко начала активно готовится к
Поклонники считают, что экс-участнице «Дома-2»
При ремонте дороги в Латвии обнаружили останки
Алексей Купин против общения Майи Донцовой с его
Учёные обнаружили в созвездии Центавра необычный
Учёные: Атмосфера Урана имеет запах тухлых яиц
В Иркутске из-за санкций США отменили
Наследники Принса подали в суд на больницу
Просмотреть все новости