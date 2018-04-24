УФАС планирует проверить данные касательно монополизации рынка ЖКХ на территории Волгограда
Волгоградскими антимонопольщиками будут проверены заявления журналистов в отношении монополизации современного рынка жилищно-коммунальных услуг. Стоит напомнить, что двадцать третьего апреля информационным агентством «Волга-Каспий» была опубликована статья, в которой отмечается, что на территории Волгограда полным ходом на сегодняшний день идет процесс касательно подчинения основных сфер действующего коммунального хозяйства, пишет volgasib.ru
По словам журналистов, одной из финансовых компаний в настоящее время на основе имеющегося концессионного соглашения принадлежит уже водоканал, а также тепловые сети. Наряду с этим создана аффилированная структура общества с ограниченной ответственностью, участвующего в настоящее время в конкурсе, подразумевающего определение единого оператора непосредственно по обращению с ТКО - твердыми коммунальными отходами.
Журналисты в своем обращении, которое направлено в антимонопольный орган, отметили, что это положение вещей имеет признаки монополизации отрасли жилищно-коммунального хозяйства посредством аффилированных лиц. Вследствие этого попросили данным фактам дать правовую оценку.
Между тем в ведомстве сообщили, что документы переданы были в работу, а также по изложенным фактам в ближайшее время будет проведена в итоге специальная проверка.