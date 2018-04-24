УФАС планирует проверить данные касательно монополизации рынка ЖКХ на территории Волгограда

По словам журналистов, одной из финансовых компаний в настоящее время на основе имеющегося концессионного соглашения принадлежит уже водоканал, а также тепловые сети. Наряду с этим создана аффилированная структура общества с ограниченной ответственностью, участвующего в настоящее время в конкурсе, подразумевающего определение единого оператора непосредственно по обращению с ТКО - твердыми коммунальными отходами.Журналисты в своем обращении, которое направлено в антимонопольный орган, отметили, что это положение вещей имеет признаки монополизации отрасли жилищно-коммунального хозяйства посредством аффилированных лиц. Вследствие этого попросили данным фактам дать правовую оценку.Между тем в ведомстве сообщили, что документы переданы были в работу, а также по изложенным фактам в ближайшее время будет проведена в итоге специальная проверка.