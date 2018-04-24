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УФАС планирует проверить данные касательно монополизации рынка ЖКХ на территории Волгограда

Волгоградскими антимонопольщиками будут проверены заявления журналистов в отношении монополизации современного рынка жилищно-коммунальных услуг. Стоит напомнить, что двадцать третьего апреля информационным агентством «Волга-Каспий» была опубликована статья, в которой отмечается, что на территории Волгограда полным ходом на сегодняшний день идет процесс касательно подчинения основных сфер действующего коммунального хозяйства, пишет volgasib.ru
УФАС планирует проверить данные касательно монополизации рынка ЖКХ на территории Волгограда

По словам журналистов, одной из финансовых компаний в настоящее время на основе имеющегося концессионного соглашения принадлежит уже водоканал, а также тепловые сети. Наряду с этим создана аффилированная структура общества с ограниченной ответственностью, участвующего в настоящее время в конкурсе, подразумевающего определение единого оператора непосредственно по обращению с ТКО - твердыми коммунальными отходами.

Журналисты в своем обращении, которое направлено в антимонопольный орган, отметили, что это положение вещей имеет признаки монополизации отрасли жилищно-коммунального хозяйства посредством аффилированных лиц. Вследствие этого попросили данным фактам дать правовую оценку.

Между тем в ведомстве сообщили, что документы переданы были в работу, а также по изложенным фактам в ближайшее время будет проведена в итоге специальная проверка.
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Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 20:22
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