Евгения Феофилактова показала себя красивой и молоденькой

«Крутые были времена», - подытожила она.

Еще в периметре за ней ухаживали самые рейтинговые парни, но в конечном итоге девушка остановилась на Антоне Гусеве, вышла за него замуж и родила сына Даниэля. Однако ее счастье продлилось не долго, поскольку в брак вмешалась Виктория Романец, которая увела мужа из семьи.Сейчас Женя совсем не жалеет о том, что рассталась с Антоном, поскольку встретила состоятельного мужчину, который приютил ее в своем шикарном особняке и предоставил ей все, для безбедного проживания.Более того, за последние несколько лет Феофилактова очень сильно похорошела, сделала несколько пластических операций, которые, по мнению многих, пошли ей на пользу. Судя по всему, довольна своей внешностью и сама девушка, однако все же иногда пересматривает свои снимки, сделанные в годы студенчества, еще до прихода на реалити-шоу.А сегодня этими снимками экс-участница решила поделиться и со своими подписчиками. Она создала пост, в котором опубликовала несколько фотографий, объяснив, что в университете всегда следила за модой – всегда носила загар, линзы разного цвета и длинные ногти со странным дизайном.Стоит отметить, что подписчикам очень понравилось то, как выглядела Женя в свои 18-19 лет, подчеркнув, что она красива была и тогда, и сейчас.