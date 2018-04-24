Путин увеличит траты на обазование, здравоохранение и инфраструктуру
Агентство Bloomberg сообщило о намерениях президента России Владимира Путина увеличить бюджетные расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру на 10 триллионов рублей.
В публикации агентства указывается, что указ, предусматривающий финансирование упомянутых трех сфер, рассчитан на шесть лет. Подписан будет 7 мая, в день инаугурации Путина на его четвертый президентский срок. По словам российского источника, у которого Bloomberg взял информацию, финансирование в таких размерах имеет целью гарантировать «решительный прорыв» в попытках улучшить качество жизни россиян.
Частично запланированные расходы должны покрываться урезанием других статей бюджета. Это касается расходов на оборону, а также повышения налогов. Как один из вариантов, рассматривается введение 4%-ого налога с продаж. В президентском указе об увеличении расходов вряд ли будет упомянуто об источниках доходов. Но следует признать, что статья расходов будет крупнейшей с 2012 года.
В публикации агентства указывается, что указ, предусматривающий финансирование упомянутых трех сфер, рассчитан на шесть лет. Подписан будет 7 мая, в день инаугурации Путина на его четвертый президентский срок. По словам российского источника, у которого Bloomberg взял информацию, финансирование в таких размерах имеет целью гарантировать «решительный прорыв» в попытках улучшить качество жизни россиян.
Частично запланированные расходы должны покрываться урезанием других статей бюджета. Это касается расходов на оборону, а также повышения налогов. Как один из вариантов, рассматривается введение 4%-ого налога с продаж. В президентском указе об увеличении расходов вряд ли будет упомянуто об источниках доходов. Но следует признать, что статья расходов будет крупнейшей с 2012 года.
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Добавил: George21 Вчера, 23:45