Путин увеличит траты на обазование, здравоохранение и инфраструктуру

В публикации агентства указывается, что указ, предусматривающий финансирование упомянутых трех сфер, рассчитан на шесть лет. Подписан будет 7 мая, в день инаугурации Путина на его четвертый президентский срок. По словам российского источника, у которого Bloomberg взял информацию, финансирование в таких размерах имеет целью гарантировать «решительный прорыв» в попытках улучшить качество жизни россиян.Частично запланированные расходы должны покрываться урезанием других статей бюджета. Это касается расходов на оборону, а также повышения налогов. Как один из вариантов, рассматривается введение 4%-ого налога с продаж. В президентском указе об увеличении расходов вряд ли будет упомянуто об источниках доходов. Но следует признать, что статья расходов будет крупнейшей с 2012 года.