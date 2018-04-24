Снимок Саши Черно для похудения шокировал зрителей Дома-2

Возлюбленная Иосифа Оганесяна опубликовала фотографию, где видно, какой девушка была до похудения. Этот снимок Черно был сделан, когда она еще не похудела.Александра стоит в облегающем черном платье в белый горошек. Образ дополняют очки. Фотографию пышная красавица сопроводила постом, где спросила фанатов, могут ли они поверить, что она весила 143 кило.Как обычно было немало комментариев, где Сашу поддержали. Также её спросили, сколько девушка весит сейчас. Многие отметили, что Александра молодец, что работает над своим телом и пожелали ей в этом же духе продолжить.Правда, не обошлось и без критиков. Кто-то даже оскорбил Сашу. Такие писали, что не видят разницы и перемен в ее теле.