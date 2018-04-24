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Снимок Саши Черно для похудения шокировал зрителей Дома-2

Скандальная участница одиозного телепроекта «Дом-2» Александра Черно в очередной раз смогла удивить своих подписчиков новым фото.

Возлюбленная Иосифа Оганесяна опубликовала фотографию, где видно, какой девушка была до похудения. Этот снимок Черно был сделан, когда она еще не похудела.

Снимок Саши Черно для похудения шокировал зрителей Дома-2

Александра стоит в облегающем черном платье в белый горошек. Образ дополняют очки. Фотографию пышная красавица сопроводила постом, где спросила фанатов, могут ли они поверить, что она весила 143 кило.

Как обычно было немало комментариев, где Сашу поддержали. Также её спросили, сколько девушка весит сейчас. Многие отметили, что Александра молодец, что работает над своим телом и пожелали ей в этом же духе продолжить.

Правда, не обошлось и без критиков. Кто-то даже оскорбил Сашу. Такие писали, что не видят разницы и перемен в ее теле.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:28
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