Хейтеры отметили, что Александр Гобозов с каждым днем становится только хуже и хуже

«Никому он не нужен, он - мыльный пузырь, лопнул и осталось ощущение мыльной пены в глазах - не приятно, даже более чем», - считают поклонники «Дома-2».

По словам хейтеров, он ленив и неуравновешен, а также совершенно не обладает чувством стиля, и одевается, как скоморох. По всей видимости, Саша в третий раз появился в периметре «Дома-2», чтобы портить репутацию девушек, регулярно швыряя их из угла в угол, уверены критики.В очередной раз Гобозов пришел на реалити-шоу с шумом, мол, изменился и стал другим, и теперь намерен всем показать, как нужно по-настоящему строить любовь. Вот только так ничего и не показал, вернее показал, только совсем не то, чего обещал.Антифанаты знаменитого участника отметили, что старый, не следящий за собой, опухший Гобозов уже не заинтересует не одну нормальную девушку или женщину.