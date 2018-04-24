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Хейтеры отметили, что Александр Гобозов с каждым днем становится только хуже и хуже

Зрители реалити-шоу «Дом-2» недоумевают, зачем руководство телепроекта «Дом-2» держат на Поляне Александра Гобозова, которому уже 35 лет.

Хейтеры отметили, что Александр Гобозов с каждым днем становится только хуже и хуже

По словам хейтеров, он ленив и неуравновешен, а также совершенно не обладает чувством стиля, и одевается, как скоморох. По всей видимости, Саша в третий раз появился в периметре «Дома-2», чтобы портить репутацию девушек, регулярно швыряя их из угла в угол, уверены критики.

В очередной раз Гобозов пришел на реалити-шоу с шумом, мол, изменился и стал другим, и теперь намерен всем показать, как нужно по-настоящему строить любовь. Вот только так ничего и не показал, вернее показал, только совсем не то, чего обещал.

Антифанаты знаменитого участника отметили, что старый, не следящий за собой, опухший Гобозов уже не заинтересует не одну нормальную девушку или женщину.

«Никому он не нужен, он - мыльный пузырь, лопнул и осталось ощущение мыльной пены в глазах - не приятно, даже более чем», - считают поклонники «Дома-2».
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:10
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