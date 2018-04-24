Ученые: В основе жизни на Земле лежит цианид и медь
Основой жизни на нашей Земле являются цианид, а также медь. Исследование на данную тематику проводилось учёными из Соединённых Штатов.
Эксперты смогли выяснить, что смесь цианида, а также меди формирует в итоге простую глюкозу вследствие облучения ультрафиолетовым лучом. Ученые данный способ протестировали для синтеза глицеральдегида. Химики в рамках своей работы использовали различные протяженности ультрафиолета, а также разные уровни раствора. Они считают, что на Земле именно таким способом появились молекулы сахара, требуемые для создания нуклеотида РНК.
По словам экспертов из Соединённых Штатов, в центральной части нашей галактики, непосредственно где находится наша голубая планета, имеется некое облако, которое состоит из гликольальдегида. В рамках интернет издания ToDay News Ufa сообщается, что его «коллега» - глицеральдегид, отыгрывает в фотосинтезе важную роль.