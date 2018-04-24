АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мансийский йети стал виновником гибели группы Дятлова
EUR 75.21 USD 61.66
Курс валют на 25.04.2018

Ученые: В основе жизни на Земле лежит цианид и медь

Основой жизни на нашей Земле являются цианид, а также медь. Исследование на данную тематику проводилось учёными из Соединённых Штатов.

Ученые: В основе жизни на Земле лежит цианид и медь

Эксперты смогли выяснить, что смесь цианида, а также меди формирует в итоге простую глюкозу вследствие облучения ультрафиолетовым лучом. Ученые данный способ протестировали для синтеза глицеральдегида. Химики в рамках своей работы использовали различные протяженности ультрафиолета, а также разные уровни раствора. Они считают, что на Земле именно таким способом появились молекулы сахара, требуемые для создания нуклеотида РНК.

По словам экспертов из Соединённых Штатов, в центральной части нашей галактики, непосредственно где находится наша голубая планета, имеется некое облако, которое состоит из гликольальдегида. В рамках интернет издания ToDay News Ufa сообщается, что его «коллега» - глицеральдегид, отыгрывает в фотосинтезе важную роль.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 23:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Xiaomi выпустила на мировой рынок туалетную
ESA показало завораживающее видео пролета вокруг
Путин увеличит траты на обазование,
Ученые: Древним людям выжить в Ледниковый период
Ученые: В основе жизни на Земле лежит цианид и
Бейонсе упала на фестивале Coachella во время
Телескоп NASA Hubble зафиксировал начало
Samsung запатентовала AR-emoji - технологию для
Археологи вскрыли погребальные камеры в суданской
Китайцы возродили суперкар Isdera Commendatore GT
Кит урбан развеял слухи о разводе исполнением
Дуэйн Джонсон стал папой в третий раз
Компания Infiniti создаст платформу для
Ученые обнаружили тревожные процессы инбридинга у
Kia привезёт в Россию новый бюджетный кроссовер
Древнеримские гладиаторы были толстыми
В Македонии обнаружены ископаемые останки предка
Новый кроссовер Haval F5 представят в Пекине
Ученые: В сверхмассивной черной дыре Млечного
Кейт Миддлтон сравнили с принцессой Дианой
Бетон становится лучше на 146 процентов при
22-летняя дочь Юэна Макгрегора снялась для
Супруг Ксении Бородиной облажался с ремонтом
По мнению пользователей Сети, Лена Миро завидует
УФАС планирует проверить данные касательно
Новый внедорожник Ford Explorer представят на
Скарлетт Йоханссон кардинально сменила имидж
Евгения Феофилактова показала себя красивой и
Хавьер Бардем вступился за Вуди Аллена, которого
Стали известны цены на новый седан Toyota Avalon
Просмотреть все новости