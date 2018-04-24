В Сети заподозрили, что Андрей Штрих является любовником Ольги Орловой

Наставница телестройки является бывшей супругой владельца реалити-шоу и воспитывает почти взрослого сына, а потому имеет право спать с кем пожелает.Еще не так давно Ольге приписывали интрижку с собственным стилистом. Однако чуть позже этот молодой человек был замечен в компании другой ведущей «Дома-2» Кати Жужи, после чего и брюнетку и стилиста уволили. По предварительным данным, Орлова имела романтические отношения со своим стилистом, однако, как только девушка узнала, что он «обслуживает» и Катю Жужу, захотела уволить обоих.Накануне в социальной сети стали появляться слухи о том, что теперь Ольга спит с Андреем Денисовым-Штрихом. Ведь именно этого участника она потянула с собой на Сейшельские острова, невзирая на то, что парень совсем недавно вернулся в Москву.Напоминаем, что своего стилиста Ольга также возила на Остров Любви, а отправить туда Штриха на время своей командировки было не сложно.