Анастасия Костенко начала активно готовится к появлению первенца
Нынешняя супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова активно подготавливается к рождению ребенка.
Не так давно стало известно о том, что нынешняя супруга экс-мужа знаменитой телеведущей «Дома-2» и певицы Ольги Бузовой Анастасия Костенко находится в интересном положении. Накануне девушка рассказала поклонникам о своей подготовке к появлению на свет малыша.
Анастасия Костенко призналась, что несколько дней назад в ней проснулась мать, и теперь она делает все, чтобы быть совершенно спокойной перед появлением дочки. После многочисленных приготовлений модель накрыла фаза спокойствия.
Напоминаем, что предположительно Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов станут родителями в конце июля или начале августа этого года.
Не так давно стало известно о том, что нынешняя супруга экс-мужа знаменитой телеведущей «Дома-2» и певицы Ольги Бузовой Анастасия Костенко находится в интересном положении. Накануне девушка рассказала поклонникам о своей подготовке к появлению на свет малыша.
Анастасия Костенко призналась, что несколько дней назад в ней проснулась мать, и теперь она делает все, чтобы быть совершенно спокойной перед появлением дочки. После многочисленных приготовлений модель накрыла фаза спокойствия.
Напоминаем, что предположительно Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов станут родителями в конце июля или начале августа этого года.