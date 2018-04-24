Анастасия Костенко начала активно готовится к появлению первенца

Не так давно стало известно о том, что нынешняя супруга экс-мужа знаменитой телеведущей «Дома-2» и певицы Ольги Бузовой Анастасия Костенко находится в интересном положении. Накануне девушка рассказала поклонникам о своей подготовке к появлению на свет малыша.Анастасия Костенко призналась, что несколько дней назад в ней проснулась мать, и теперь она делает все, чтобы быть совершенно спокойной перед появлением дочки. После многочисленных приготовлений модель накрыла фаза спокойствия.Напоминаем, что предположительно Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов станут родителями в конце июля или начале августа этого года.