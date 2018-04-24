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Поклонники считают, что экс-участнице «Дома-2» Лизе Шарохе стоит «сдуть» губы

Бывшая участница знаменитого реалити-шоу «Дом-2» Елизавета Шароха не теряет свою популярность даже после ухода за ворота телестройки.

Поклонники считают, что экс-участнице «Дома-2» Лизе Шарохе стоит «сдуть» губы

Девушка стала счастливой молодой мамой лишь несколько месяцев назад и на данный момент занимается воспитанием маленького сына Матвея, которого родила от мужа, проживающего с ней в Днепропетровске.

На днях звезда «Дома-2» поделилась со своими фанатами новым снимком, на котором изображена с шикарным мейкапом. Поклонники обратили внимание, что девушка решила выделить и без того пухлые губы, которые, по словам пользователей Сети, попросту уродуют внешность Лизы. Ей посоветовали поскорее избавиться от перекаченных губ, чтобы сделать внешность более естественной.

Напоминаем, что в своё время Елизавета была одной из самых рейтинговых участниц телепроекта. Девушка пробыла в периметре несколько месяцев и отложилась в памяти зрителей благодаря отношениям с несколькими парнями. Тем не менее, в конечном счёте Лиза обрела своё счастье за пределами телепроекта.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:17
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