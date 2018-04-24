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Алексей Купин против общения Майи Донцовой с его мамой

Известный участник скандальной телестройки «Дом-2» Алексей Купин считает, что руководству проекта не стоит впутывать мам в проблемы его отношений.

Алексей Купин против общения Майи Донцовой с его мамой

Леша рассказал, что Майя на протяжении нескольких дней пыталась дозвониться до его мамы, чтобы спросить совета. При этом, мало того, что девушка звонила его матери, так еще и в разговоре она пыталась убедить ее в неправильности поведения ее сына.

Разумеется, участнику телестройки это не понравилось, ведь она также сказала, что Леша полностью ведомый на мнение своей родительницы. После таких событий, парень полностью запретил своей второй половинке общаться со своей матерью.

«У мамы своя жизнь, и я не хочу, чтобы она переживала и нервничала. Я не посвящаю ее во все дела, она просто вкратце знает, что происходит. А я волнуюсь за ее эмоциональное состояние», - отметил Купин в соцсетях.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:06
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