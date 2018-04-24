У Ксении Бородиной настроение «туфли»

Ни для кого не секрет, что ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина очень любит наряжаться. За день она может сменить несколько платьев и костюмов, при этом подобрав под них подходящую обувь и сумку.
Многие подписчики поражаются тому, как ловко она сочетает одежду и считают, что ее кураторство в программе «Перезагрузка» вполне оправдано.
Никто не сомневается, что в ее гардеробе множество различных «образов» и обуви, а сегодня она показала несколько обновок.
Теледива опубликовала снимок, на котором продемонстрировала две пары туфель от известного бренда Валентино в черном и белом цвете.
«Понимайте да? настроение Туфли)», - написала она в подписи под фото.
Поклонникам Ксении Бородиной очень понравились ее новые туфли, а потому они поздравили свою любимицу с такими прекрасными обновками.