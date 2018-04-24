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У Ксении Бородиной настроение «туфли»

Ни для кого не секрет, что ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина очень любит наряжаться. За день она может сменить несколько платьев и костюмов, при этом подобрав под них подходящую обувь и сумку.

У Ксении Бородиной настроение «туфли»

Многие подписчики поражаются тому, как ловко она сочетает одежду и считают, что ее кураторство в программе «Перезагрузка» вполне оправдано.

Никто не сомневается, что в ее гардеробе множество различных «образов» и обуви, а сегодня она показала несколько обновок.

У Ксении Бородиной настроение «туфли»

Теледива опубликовала снимок, на котором продемонстрировала две пары туфель от известного бренда Валентино в черном и белом цвете.

«Понимайте да? настроение Туфли)», - написала она в подписи под фото.

Поклонникам Ксении Бородиной очень понравились ее новые туфли, а потому они поздравили свою любимицу с такими прекрасными обновками.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:59
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