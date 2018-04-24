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Бейонсе упала на фестивале Coachella во время выступления

В Калифорнии сейчас в самом разгаре музыкальный фестиваль Coachella, в рамках которого состоялось одно наиболее ожидаемое выступление. На сцене появилась соул-дива Бейонсе со своей младшей сестрой Соланж Ноулж. Во время выступления девушки увлеклись танцами и упали, запутавшись друг в друге.

Бейонсе упала на фестивале Coachella во время выступления


Бейонсе уже второй раз оказывается в подобной ситуации с падением. Не так давно она выступала с экс-коллегами по группе Destiny`s child – Келли Роулэнд и Мишель Уильямс. Поп-звезда все никак не могла справиться со своим костюмом. Сперва ее высокие ботфорты стали сползать, а позднее бретелька, скользнувшая вниз, чуть не открыла взору публики грудь Бейонсе.



Хотя, ни один артист не застрахован от подобных ситуаций в процессе выступлений. У Бейонсе было много внештатных случаев: выключалась фонограмма, ломались декорации, попадали в вентилятор волосы, однако она продолжала петь, несмотря ни на что.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 23:15
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