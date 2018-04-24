Бейонсе упала на фестивале Coachella во время выступления

Бейонсе уже второй раз оказывается в подобной ситуации с падением. Не так давно она выступала с экс-коллегами по группе Destiny`s child – Келли Роулэнд и Мишель Уильямс. Поп-звезда все никак не могла справиться со своим костюмом. Сперва ее высокие ботфорты стали сползать, а позднее бретелька, скользнувшая вниз, чуть не открыла взору публики грудь Бейонсе.Хотя, ни один артист не застрахован от подобных ситуаций в процессе выступлений. У Бейонсе было много внештатных случаев: выключалась фонограмма, ломались декорации, попадали в вентилятор волосы, однако она продолжала петь, несмотря ни на что.