Экс-участница «Дома-2» Виктория Романец заявила, что боится постареть

Несмотря на то, что брюнетка уже не является участницей прославленной телестройки, за ее личной жизнью продолжает наблюдать большое количество телезрителей. Каждый день Виктория обновляет свою страничку в социальной сети Инстаграм, публикуя в ней свежие фотографии и видеоролики, а также ту или иную рекламную продукцию.Ни для кого не является секретом, что в последнее время Романец начала активно заниматься своим внешним видом. Девушка посещает спортивный зал, правильно питается и серьезно следит за состоянием своей кожи. На данный момент Виктория отправилась вместе со своим любимым супругом Антоном Гусевым в отпуск.Несколько часов назад экс-звезда телепроекта заявила, что считает свой отдых вторым медовым месяцем с избранником. Как бы то ни было, но даже в отпуске Романец не забывает о своем теле. Девушка заявила, что свой внешний вид необходимо всегда и очень строго держать в форме.Ежедневно Виктория выкладывает в личном микроблоге новые снимки, на одном из которых она продемонстрировала свой внешний вид после занятий в спортзале. Невооруженным взглядом видно, что у Романец появились складки. Многочисленные фолловеры уверены, что эти злополучные извилины появились у брюнетки из-за большого количества пластических операций на груди.Некоторые даже заявили, что до сих пор отчетливо замечают, что грудь у Вики кривая. Невзирая на нелицеприятные комментарии по поводу кривой груди, Романец, как выяснилось, пугает совсем другое, ведь грудь снова можно будет исправить под ножом хирурга.Оказывается, что Виктория боится старости и именно поэтому начала активно заниматься спортом, ведь признаки старения зачастую в первую очередь проявляются на самом теле, а потом уже и в документах.