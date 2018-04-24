Samsung запатентовала AR-emoji - технологию для видеозвонков FaceTime-esque

В документе значиться, что, к примеру, владелец Galaxy S9 задействовать сможет выпущенную недавно Samsung технологию для того, чтобы создать эмози с подобием, а также выражением лица вызывающего абонента и передачи данного звука с аудио прочим пользователям. В некоторых странах пропускная мобильная способность является очень низкой. Для жителей данных регионов AR-emoji – технология может быть очень полезной. Данный видеозвонок общение сделает ближе, так как позволит во время разговора взглянуть на собеседника.Новая технология особенно будет востребованной среди маленьких пользователей, среди застенчивых людей, так как в целом аватара отражает выражение лица, меняя при этом некоторые его части.