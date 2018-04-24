Любовь Толкалина показала «эротическое» артикуляционное упражнение
Актриса Любовь Толкалина показала своим фанатам «эротическое» упражнение по развитию артикуляционного аппарата перед выходом на сцену. Большинство фолловеров не удивились тому, что увидели на ролике, отметив, что так и должен делать настоящий артист.
Любовь Толкалина накануне опубликовала в своём микроблоге видеоролик, сообщив, что для некоторых он может быть наполнен «эротическим» содержанием, а вот для неё является обычными рабочими буднями. На записанных кадрах актриса продемонстрировала подписчикам одно из самых популярных упражнений для развития артикуляционного аппарата, когда необходимо зажать что-нибудь между зубов и в таком положении прочитать стихотворение либо скороговорку.
В случае же Толкалиной это оказалась губная помада, во рту с которой та зачитала на камеру своего телефона стихотворное произведение Эдуарда Асадова «Россия начиналась не с меча». В комментариях фолловеры оценили способности актрисы, отметив, что человек знающий никогда не увидит в таком упражнении намёк на что-то «эротическое».