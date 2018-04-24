Любовь Толкалина показала «эротическое» артикуляционное упражнение

Любовь Толкалина накануне опубликовала в своём микроблоге видеоролик, сообщив, что для некоторых он может быть наполнен «эротическим» содержанием, а вот для неё является обычными рабочими буднями. На записанных кадрах актриса продемонстрировала подписчикам одно из самых популярных упражнений для развития артикуляционного аппарата, когда необходимо зажать что-нибудь между зубов и в таком положении прочитать стихотворение либо скороговорку.В случае же Толкалиной это оказалась губная помада, во рту с которой та зачитала на камеру своего телефона стихотворное произведение Эдуарда Асадова «Россия начиналась не с меча». В комментариях фолловеры оценили способности актрисы, отметив, что человек знающий никогда не увидит в таком упражнении намёк на что-то «эротическое».