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Китайцы возродили суперкар Isdera Commendatore GT

Китайские машиностроители возродили суперкар Isdera Commendatore GT. Возрождённый автомобиль будет представлен публике на автосалоне в Пекине.

Китайцы возродили суперкар Isdera Commendatore GT


Стоит отметить, что китайская компания Isdera до 2017 года в последнее время занималась только реставрацией собственных автомобилей. Однако после того, как компанию приобрел инвестиционный фонд Sinfonia, специалисты вернулись к разработке и производству новых моделей.

Габариты обновлённого спорткара Isdera Commendatore GT составляют 4 920/1 950/1 290 мм, а размер колёсной базы – 2 820 мм. Автомобиль будет комплектоваться двумя электрическими моторами – по одному на каждую ось, их общая производительность составляет 816 лошадиных сил. Дальность хода спорткара составляет 500 км, а на 80 процентов батарею можно зарядить всего за 35 минут.

При общей массе Isdera Commendatore GT в 1 750 кг спорткар будет разгоняться до контрольной «сотни» за 3,7 секунды, развивая максимальную скорость в 302 км/час.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 22:45
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